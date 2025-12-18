Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Ngày mai, vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đến gần Trái Đất nhất

3I/ATLAS, "kẻ xâm nhập" từ ngoài hệ Mặt Trời, sẽ lướt qua Trái Đất với khoảng cách 270 triệu km tại điểm cận địa.

Theo các tính toán, vật thể liên sao 3I/ATLAS sẽ đạt điểm cận địa - tức điểm gần Trái Đất nhất - vào ngày 19-12, một thời khắc thú vị mà các nhà khoa học gọi là "quà Giáng sinh sớm".

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 xâm nhập hệ Mặt Trời được phát hiện. Nó mang những tính chất khác thường, di chuyển và thay đổi theo những cách kỳ quái.

Những yếu tố đó đã khiến giới khoa học đặt ra nhiều giả thuyết và bối rối trong việc phân loại. Hầu hết họ tin rằng 3I/ATLAS là một sao chổi, nhưng vì là sao chổi đến từ bên ngoài hệ Mặt Trời nên khác biệt so với sao chổi "bản địa".

Vật thể liên sao 3I/ATLAS (ảnh phóng to bên phải) sắp tiến đến điểm gần Trái Đất nhất - Ảnh: NASA/STScI
Vật thể liên sao 3I/ATLAS (ảnh phóng to bên phải) sắp tiến đến điểm gần Trái Đất nhất - Ảnh: NASA/STScI

Nhưng cũng có các lập luận cho rằng đó là tàu do thám của người ngoài hành tinh. Nó đổi hướng có vẻ thiếu tự nhiên và đôi khi giải phóng khí, bụi và các mảnh vỡ theo cách khác thường.

Một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất ủng hộ giả thuyết "tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh" là giáo sư Avi Loeb của Đại học Harvard, người đồng thời là Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian (Mỹ).

Tuy nhiên hồi tháng 11, NASA đã tuyên bố rằng 3I/ATLAS là một sao chổi, sau khi phân tích dữ liệu mà 8 tàu vũ trụ của cơ qua này đã thu thập khi quan sát vật thể này từ hướng Mặt Trời, Trái Đất, Sao Hỏa...

"Sao chổi này đến từ bên ngoài hệ mặt trời, điều này khiến nó trở nên hấp dẫn, thú vị và có tầm quan trọng khoa học rất lớn" - Phó Giám đốc NASA Amit Kshatriya cho biết.

Ước tính 3I/ATLAS sẽ cách Trái Đất khoảng 270 triệu km khi ở điểm cận địa, một khoảng cách đủ để bạn không phải lo lắng về khả năng va chạm.

Để so sánh, Mặt Trăng - vệ tinh tự nhiên duy nhất của địa cầu - cách chúng ta trung bình hơn 384.000 km.

Trước 3I/ATLAS, các nhà khoa học đã từng ghi nhận được 2 vật thể liên sao khác là 1I/ 'Oumuamua và 2I/Borisov vào năm 2017 và 2019.

Cả hai vật thể này cũng từng bị nghi ngờ là liên quan đến người ngoài hành tinh, nhưng phần lớn cộng đồng khoa học tin rằng 1I/ 'Oumuamua là tiểu hành tinh còn 2I/Borisov là sao chổi.

Cả hai vật thể trên đều đã bỏ lại chúng ta phía sau để tiến vào khoảng không gian liên sao. 3I/ATLAS cũng sẽ như vậy.

