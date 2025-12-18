Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân bắt được gà lôi trắng khi đi rừng

Hoàng Phúc
TPO - Trong lúc đi rừng, người đàn ông ở Thanh Hóa bắt được một cá thể gà lôi trắng quý hiếm và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 18/12, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị mới tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, anh Lê Tuấn Giang (SN 1980, trú thôn Ná Cà 1, xã Thanh Quân) trong lúc đi rừng đã bắt được một cá thể gà lôi trắng.

Người dân bàn giao cá thể gà lôi bắt được cho ngành chức năng.

Khi nghe thông tin từ cơ quan chức năng và công an xã tuyên truyền, anh Giang đã tự nguyện mang cá thể gà lôi đến giao nộp để cứu hộ, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Hạt Kiểm lâm Như Xuân phối hợp với Công an xã Thanh Quân sau đó đã bàn giao cá thể gà lôi trắng cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Gà lôi trắng là loài động vật hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IIB, nghiêm cấm các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và mua bán trái phép.

