Nhịp sống phương Nam

Google News

Một con gà lôi trắng tại TPHCM được giao về trạm cứu hộ

Một con gà lôi trắng tại TPHCM đã được chuyển giao về trạm cứu hộ thuộc Hạt Kiểm lâm Củ Chi để tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc

Ngày 18-8, Chi Cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có quyết định tiếp nhận động vật rừng để nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định đối với một con gà lôi trắng do người dân tự nguyện giao nộp.

Gà lôi trắng trống thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm

Theo đó, con gà lôi trắng trống có tên khoa học là lophura nycthemera, trọng lượng 0,7 kg với tình trạng sức khỏe "còn sống" được một người dân có tên N.T.C sinh năm 1991 tự nguyện giao nộp vào ngày 14-8.

Gà lôi trắng thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm theo thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

a1.png
Gà lôi trắng được giao nộp cho lực lượng kiểm lâm nuôi dưỡng

Theo quyết định trên con gà lôi trắng trên sẽ được giao cho Hạt Kiểm lâm Củ Chi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định.

Phòng Quản lý lâm sản và Xử lý vi phạm chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm Củ Chi tham mưu thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Là gà lôi trắng nuôi?

Nguồn tin của chúng tôi cho biết, chú gà lôi trắng trên được người dân phát hiện "đi lạc" trên địa bàn phường An Phú Đông nên đã báo cho UBND phường, sau đó thông tin cho lực lượng kiểm lâm xử lý.

a2.jpg
Một chú gà lôi trắng "đi lạc" đã được chuyển đến trạm cứu hộ

Theo quy định mới nhất, trường hợp chú gà lôi trắng trên sẽ được thả về tự nhiên. Tuy nhiên, qua kiểm tra, chú gà lôi trắng trên có khả năng được nuôi dưỡng, mất tập tính tự nhiên nên chuyển giao về khu vực cứu hộ.

"Có lẽ, chú gà lôi trắng này được chủ nuôi. Tuy nhiên, khi nghe thông tin về gà lôi trắng gần đây nên đã thả ra ngoài, sau đó được người dân phát hiện" – nguồn tin này tiết lộ.

Người Lao động
