Vụ gà lôi trắng và hiệu trưởng tham ô: Dấu hỏi lớn về năng lực chuyên môn

TPO - Qua vụ án "tham ô tài sản của thầy hiệu trưởng" và vụ "gà lôi trắng", nguyên Thẩm phán Trương Việt Toàn cho rằng, ngành tòa án nói chung và các cơ quan tiến hành tố tụng một số địa phương chưa được chú trọng về năng lực chuyên môn.

Hai bản án sơ thẩm bị hủy, kháng nghị

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND khu vực 5, tỉnh Cà Mau vừa quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh với ông Trần Văn Tâm (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, xã Tân Ân) do đã khắc phục hậu quả, ông có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lãnh nên không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam.

Trước đó, ông Tâm bị truy tố tội “Tham ô tài sản” theo khoản 2, Điều 353 BLHS. Cáo buộc cho rằng, khoảng tháng 7/2022, nhận thấy trường thiếu dụng cụ giảng dạy, ông Tâm họp Hội đồng sư phạm, thống nhất mua sắm thiết bị.

Vốn có tay nghề hàn, ông Tâm không chọn mua thiết bị hoàn chỉnh mà mua vật tư về tự làm, thuê thêm người phụ giúp chế tạo các sản phẩm như kệ đựng hồ sơ, kệ tivi... Sau khi hoàn thành, các vật dụng được trường đưa vào sử dụng. Do không có hóa đơn đầu vào và hợp đồng mua bán, ông Tâm liên hệ một số doanh nghiệp bên ngoài để mua hóa đơn khống, nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Giữa tháng 2/2025, Tòa sơ thẩm kết luận ông Tâm chi trả vật tư và công làm thấp hơn số tiền được thanh toán theo hóa đơn, phần chênh lệch khoảng 10,7 triệu đồng được xem là khoản ông tham ô. Tòa do đó phạt ông Tâm 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm sau khi mãn hạn tù, buộc sung công 10,7 triệu.

Không đồng ý với bản án, ông Tâm nộp đơn kháng cáo. Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì "vi phạm tố tụng" và "nhiều vấn đề chưa được làm rõ".

Ông Trần Văn Tâm được tại ngoại về nhà.

Gần giống trường hợp ông Tâm, cách đây vài ngày, Viện KSND tỉnh Hưng Yên ra quyết định kháng nghị toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên, tuyên bị cáo Thái Khắc Thành (quê Nghệ An) 6 năm tù tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Viện KSND tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị TAND tỉnh hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị cáo.

Kháng nghị cho rằng, bản án hình sự sơ thẩm của TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên, xác định bị cáo Thành phạm tội là không phù hợp, vì Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ NN&MT có hiệu lực từ 1/7/2025, quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì “gà lôi trắng” thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).

Việc bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể gà thu giữ của anh Thành là “gà lôi trắng", thuộc nhóm IB và tuyên bố anh phạm tội là chưa phù hợp với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Viện Kiểm sát xác định hành vi của anh Thành có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” quy định tại Điều 234 BLHS, tuy nhiên cần phải điều tra lại, để làm căn cứ giải quyết vụ án theo pháp luật.

Ông Trương Việt Toàn.

Dấu hỏi về năng lực chuyên môn

Nêu quan điểm với PV Tiền Phong về hai vụ án trên, ông Trương Việt Toàn (nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội) không bàn tội danh của bị cáo vì bản án sơ thẩm đã bị hủy hoặc kháng nghị.

Nhận xét trường hợp ông Trần Văn Tâm (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây), ông Toàn cho hay, bản án sơ thẩm bị tòa cấp phúc thẩm tuyên hủy cho thấy lỗi ở cấp sơ thẩm quá "non kém" về mặt chuyên môn.

Theo ông Toàn, ông Tâm xuất phát từ hành vi thứ nhất là bỏ công sức mua một số vật tư, rồi tự làm ra thiết bị cho ngôi trường. Vì mua vật tư "trôi nổi", không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, từ đó "nảy" ra hành vi thứ hai là mua hóa đơn. Mà việc mua hóa đơn hoàn toàn sai trái.

Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng và Tòa án khi cầm hồ sơ một vụ án tham ô đã không định giá các tài sản ông Tâm mua và làm ra thiết bị; không làm rõ khi mua hóa đơn, xuất tiền, ngoài chữ ký của ông Tâm còn chữ ký của những ai trên chứng từ (như kế toán, thủ quỹ), để còn xem xét "trường hợp ông Tâm phạm tội thật" thì có đồng phạm hay không? Cá nhân ông Tâm phạm tội với vai trò chủ mưu, thứ yếu hay có sự giúp sức? Đây là những thiếu sót nghiêm trọng.

Với vụ án gà lôi trắng của anh Thái Khắc Thành, ông Trương Việt Toàn cho rằng, một thông tư mới ra đời, có hiệu lực từ 1/7/2025, nhưng thẩm phán xét xử lại không cập nhật, vẫn phạt 6 năm tù "một cách điểm nhiên như không có luật". Lẽ ra phải tuyên một bản án "do chuyển biến tình hình của pháp luật nên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo", bởi gà lôi trắng không còn thuộc nhóm động vật quý hiếm IB.

Từ hai vụ án, nguyên Thẩm phán Trương Việt Toàn đánh giá, năng lực chuyên môn của ngành tòa án nói chung và các cơ quan tiến hành tố tụng một số địa phương chưa được chú trọng về chuyên môn, không đáp ứng được đòi hỏi của người dân và công cuộc cải cách tư pháp.

"Là người làm trong ngành tòa án lâu năm, đến bây giờ được va chạm nhiều tòa án ở địa phương với tư cách chuyên gia pháp lý tôi nhận thấy hình như người ta chỉ lấy tiêu chí ở Hà Nội, TPHCM để làm con số thống kê, báo cáo trong xây dựng pháp luật. Nếu đi các tỉnh miền núi Tây Bắc, tỉnh vùng xa mới thấy năng lực tòa án địa phương vẫn chưa đáp ứng được công cuộc cải cách tư pháp mà Đảng, Nhà nước đã thúc đẩy rất nhiều năm. Cần phải thống kê, khảo sát lại một cách nghiêm túc", ông Trương Việt Toàn nói.