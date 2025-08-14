Bắt một cựu thẩm phán ở Đắk Lắk để điều tra hành vi nhận hối lộ

TPO - Ông Huỳnh Thành (cựu thẩm phán thuộc TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk) bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ngày 14/8, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Thành (cựu thẩm phán thuộc TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk, để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Ông Huỳnh Thành là thẩm phán, công tác tại TAND huyện Cư Kuin (cũ), nay là TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự “Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất vô hiệu”, ông Thành đã đòi, nhận tiền của nguyên đơn để giúp nguyên đơn thắng kiện.

Theo cơ quan điều tra, năm 2023, ông Thành đã bị tạm đình chỉ công tác. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Thành đã nghỉ việc theo chế độ từ tháng 7/2025.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt tạm giam ông Huỳnh Thành.

Gần đây, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao điều tra nhiều vụ án liên quan đến các hành vi "Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ".

Mới đây nhất là đầu tháng 8/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang truy tìm 2 người có liên quan vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra tại Viện KSND Cấp cao tại TP HCM (nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM). Danh tính hai người, gồm: Ông Nguyễn Ngọc Thanh (56 tuổi, thường trú tại Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); bà Trần Thị Hương (57 tuổi, thường trú tại phường An Khánh, TP HCM).

Ngay trong tháng 7 vừa qua, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng ra quyết định khởi tố bị can Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) về hành vi “Nhận hối lộ”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Hoàng ra đầu thú việc nhận số tiền 140 triệu đồng để xét xử phúc thẩm giúp bị cáo Trần Hoàng Đan, phạm tội “Giết người” được giảm 1,5 năm tù.

Ngoài hành vi nhận hối lộ 140 triệu, bị can Phạm Tấn Hoàng còn có hành vi nhận hối lộ để xét xử giám đốc thẩm có lợi cho đương sự trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Trước đó hồi tháng 5/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra kết luận xác định, bị can Phạm Việt Cường (cựu phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) cũng nhận hối lộ trong 3 vụ việc nhằm thay đổi bản án cho đương sự hoặc giảm hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, hành vi của ông Cường bị tố giác do “nhận tiền nhưng không làm đúng thỏa thuận” và ông là người duy nhất bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Một số bị can khác cùng ngành tòa án quy kết đưa môi gới hối lộ, như: Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Thị Nga (cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng).

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thị Nga làm “cầu nối trung gian” nhận tiền môi giới hối lộ tổng cộng 6,83 tỷ đồng trong 10 vụ án dân sự lẫn hình sự.