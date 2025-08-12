Gã trai nghiện ma túy, mua cả lô súng quân dụng về cất trong phòng trọ

TPO - Bị can Lê Đức Anh (SN 1998, trú tại quận Hoàng Mai cũ) là đối tượng nghiện ma túy, khi thuê trọ sinh sống anh ta mua loạt súng quân dụng, súng bắn đạn cao su về cất trong phòng.

Mua súng đem về phòng trọ cất

Ngày 12/8, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Lê Đức Anh (SN 1998, trú tại quận Hoàng Mai cũ) về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cùng vụ án, bị can Phạm Ngọc Anh (SN 1987); Nguyễn Quốc Khánh (SN 2002); Nguyễn Viết Long (SN 1984); Dương Linh Chi (SN 1999); Hoàng Quốc Trung (SN 1991); Nguyễn Xuân Tùng (SN 1976) bị truy tố về một trong ba tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo buộc, Lê Đức Anh là đối tượng nghiện ma túy. Tháng 6/2023, bị can thuê trọ ở đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai cũ) và lắp camera quan sát cổng chính khu trọ.

Thông qua nhóm mạng xã hội Facebook, Đức Anh đặt mua súng quân dụng AK47, K54 và hai khẩu súng bắn đạn cao su kèm nhiều viên đạn, băng tiếp đạn, tổng giá trị hơn 130 triệu đồng. Số vũ khí trên Đức Anh đem về cất giấu tại nhà trọ.

Giữa tháng 8/2023, Đức Anh mua ma túy trị giá 140 triệu đồng (gồm 400 gram ma tuý tổng hợp ketamine, 8 túi hồng phiến, 20 gram ma túy đá) để sử dụng dần.

Ngày 27/8/2023, Đức Anh quan sát qua camera thấy lực lượng công an đến gần khu phòng trọ nên lo sợ bị phát hiện về việc tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng. Bị can đã lấy số ma túy tổng hợp, cân điện tử cho vào túi nilon vứt sang mái nhà đối diện phòng của Đức Anh. Riêng khẩu súng K54 bên trong có 8 viên đạn, bị can mang đến nhà một người bạn nhờ cất giấu hộ.

Ảnh minh họa.

Khoe súng với vợ, bắn vào tường nhà trọ để thử súng

Đến ngày 10/9/2023, Đức Anh điều khiển xe ô tô Mercedes chở vợ cũ là bị can Dương Linh Chi cùng hai con đi ăn. Trưa hôm đó, bị can gọi điện cho bạn xã hội là bị can Phạm Ngọc Anh hỏi xin ít ma tuý đá về sử dụng.

Cáo trạng xác định, do Phạm Ngọc Anh không ở nhà nên bảo Nguyễn Quốc Khánh (là người làm thuê cho Ngọc Anh) mang ma tuý đá đến đoạn đường đầu ngõ Quỳnh, phố Vĩnh Hưng giao cho Đức Anh.

Sau khi thống nhất nơi nhận ma tuý, Đức Anh điều khiển xe ô tô chở vợ con về đến đầu ngõ Quỳnh và vẫn ngồi trong xe ô tô, hạ kính lái bên phụ để Khánh thả ma tuý vào trong xe.

Theo hồ sơ truy tố, bị can Chi có mặt trong xe nhưng không biết việc Khánh thả ma tuý vào. Khi Đức Anh điều khiển ô tô về đến trước cửa số nhà 24, ngõ 259, phố Vĩnh Hưng, thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý và thu giữ tang vật là số ma tuý do Khánh đã thả vào xe ô tô trước đó.

Theo điều tra, sau khi ly hôn và thuê trọ ở riêng, khoảng đầu tháng 8/2023, Chi đến dọn dẹp, nấu cơm cho chồng cũ. Khi bị can dọn dẹp nhà thì thấy Đức Anh lấy 1 túi vải từ trong tủ quần áo, mở túi lấy ra khẩu súng quân dụng tiểu liên AK47 có hộp tiếp đạn và dùng giẻ lau khẩu súng.

Đức Anh cho Chi biết vừa mượn được khẩu súng này của một người anh và hỏi vợ cũ “em thấy khẩu súng đẹp không”. Chi đáp: “đừng hỏi linh tinh, em không quan tâm”. Thấy Chi không để ý nên Đức Anh cất súng vào tủ.

Đến ngày 21/8/2023, Chi đưa 2 con đến phòng trọ của Đức Anh chơi. Tại đây, Đức Anh đưa cho chi chiếc túi đựng vợt cầu lông, bên trong có khẩu súng AK47 nhờ đem về nhà cất giữ. Hai ngày sau, Đức Anh và Chi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên Đức Anh bảo Chi trả lại khẩu súng cho anh ta. Chi đã mang khẩu súng trả lại cho chồng.

Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Xuân Tùng và Hoàng Quốc Trung bị xác định đã không tố giác tội phạm khi cả hai người này từng chứng kiến Đức Anh mang theo súng. Thậm chí Đức Anh còn nhờ Tùng kiểm tra và hướng dẫn cách tháo lắp súng khi cả hai tụ tập chơi ma túy.

Tối 16/8/2023, bị can Đức Anh gọi Trung đến phòng trọ của mình bảo bạn bật nhạc to còn mình thì lấy khẩu súng AK47 ra bắn vào tường phòng trọ để thử súng.