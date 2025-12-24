Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đâm lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở

TPO - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại Khương Đình, Hà Nội) - tài xế ô tô trong vụ va chạm giao thông dẫn đến lật xe ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như tin đã đưa, khoảng 12h ngày 17/12, Doãn Việt Cường điều khiển xe ô hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa thì va chạm giao thông với 2 xe ô tô khác. Vụ việc khiến xe ô tô của Cường bị lật.

Đáng chú ý, đối tượng này có biểu hiện không tỉnh táo.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Đống Đa đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc. Qua kiểm tra nhanh, Cường dương tính với ma túy.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận trưa ngày 17/12 có sử dụng ma túy.

Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về đầu tháng 7/2025.

