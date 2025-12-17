Ô tô con lật nghiêng sau va chạm giao thông liên hoàn tại Hà Nội

Theo đó, vào khoảng hơn 12h cùng ngày, người dân phát hiện xe ô tô di chuyển trên đường Láng đi Trường Chinh, khi đến khu vực Ngã Tư Sở thì va chạm giao thông.
Cụ thể, ô tô BKS 30H di chuyển đến trước số nhà 21 đường Láng (phường Đống Đa, Hà Nội) thì va chạm với 2 ô tô khác trên đường.
Vụ việc khiến chiếc xe ô tô này bị lật nằm giữa đường, tài xế mắc kẹt bên trong. Nhiều người dân nhanh chóng tới hỗ trợ tài xế.
Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường sở tại đến hiện trường giải quyết vụ việc.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.