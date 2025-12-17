Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ô tô con lật nghiêng sau va chạm giao thông liên hoàn tại Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Trưa 17/12, xe ô tô con BKS Hà Nội di chuyển đến khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) va chạm giao thông với 2 phương tiện khác và bị lật giữa đường.

tai-nan-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng hơn 12h cùng ngày, người dân phát hiện xe ô tô di chuyển trên đường Láng đi Trường Chinh, khi đến khu vực Ngã Tư Sở thì va chạm giao thông.

Cụ thể, ô tô BKS 30H di chuyển đến trước số nhà 21 đường Láng (phường Đống Đa, Hà Nội) thì va chạm với 2 ô tô khác trên đường.

Vụ việc khiến chiếc xe ô tô này bị lật nằm giữa đường, tài xế mắc kẹt bên trong. Nhiều người dân nhanh chóng tới hỗ trợ tài xế.

tai-nan-8500.jpg
Xe ô tô lật giữa đường.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường sở tại đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Thanh Hà
