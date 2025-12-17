Ô tô con lật nghiêng sau va chạm giao thông liên hoàn tại Hà Nội

TPO - Trưa 17/12, xe ô tô con BKS Hà Nội di chuyển đến khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) va chạm giao thông với 2 phương tiện khác và bị lật giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng hơn 12h cùng ngày, người dân phát hiện xe ô tô di chuyển trên đường Láng đi Trường Chinh, khi đến khu vực Ngã Tư Sở thì va chạm giao thông.

Cụ thể, ô tô BKS 30H di chuyển đến trước số nhà 21 đường Láng (phường Đống Đa, Hà Nội) thì va chạm với 2 ô tô khác trên đường.

Vụ việc khiến chiếc xe ô tô này bị lật nằm giữa đường, tài xế mắc kẹt bên trong. Nhiều người dân nhanh chóng tới hỗ trợ tài xế.

Xe ô tô lật giữa đường.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường sở tại đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.