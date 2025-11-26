Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Giải cứu nữ hành khách mắc kẹt trong ô tô biến dạng sau va chạm

Thanh Hà
TPO - Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, cùng người dân giải cứu một phụ nữ bị mắc kẹt trong xe 16 chỗ, đưa cấp cứu kịp thời.

Lực lượng CSGT cùng người dân giải cứu nữ tài xế mắc kẹt trong xe sau vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15, ngày 26/11, anh P.Đ.L (SN 1980, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 20B-019.XX, trên xe bà N.T.T.O (SN 1963, trú tại tỉnh Thái nguyên (ngồi ghế phụ) di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Sân Bay nội bài.

Khi đến Km 9 + 750 cầu vượt QL2 đường võ nguyên giáp địa phận xã Sóc Sơn, TP Hà Nội thì xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 20H-018.XX do anh Đ.M.C (SN 2000, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, đang dừng xe phía trước cùng chiều.

Chưa dừng lại đó, xe ô tô BKS 20B-019.XX tiếp tục va chạm với ô tô con BKS 30M- 895xx do chị H.T.K.H (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với người dân giải cứu bà O., đưa cấp cứu kịp thời.

Vụ tai nạn làm bà O. bị thương ở mũi và phần mềm, các phương tiện bị hư hỏng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
