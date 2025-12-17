Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Sau 3 ngày hoạt động, Camera AI ở Hà Nội phát hiện gần 400 trường hợp vi phạm giao thông

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 3 ngày triển khai vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện gần 400 trường hợp vi phạm giao thông, các phương tiện vi phạm chủ yếu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

vi-pham-1.jpg
Hình ảnh phương tiện vi phạm được camera AI ghi lại.

Ngày 17/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu triển khai vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12 đến ngày 16/12), thông qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng chức năng đã phát hiện 393 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có 125 trường hợp ô tô và 268 trường hợp mô tô.

Cụ thể, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 352 trường hợp, gồm 87 trường hợp ô tô và 265 trường hợp mô tô.

Ngoài ra, hệ thống còn phát hiện 5 trường hợp không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường (đều là ô tô); 1 trường hợp ô tô đi ngược chiều đường một chiều; 3 trường hợp mô tô chở quá số người quy định; 21 trường hợp ô tô dừng xe tại nơi có biển cấm dừng và 11 trường hợp ô tô đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, đỗ xe.

Các vi phạm nêu trên được phát hiện thông qua hệ thống camera AI được kết nối, vận hành tập trung tại Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, cho phép lực lượng chức năng giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, kịp thời nhận diện hành vi vi phạm, các điểm ùn tắc, tai nạn, sự cố để chủ động tham mưu, điều hành, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp.

a5.jpg
Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Qua đánh giá bước đầu, hệ thống camera AI vận hành ổn định, hiệu quả; số lượng vi phạm được ghi nhận tăng rõ rệt so với phương thức tuần tra, kiểm soát truyền thống và cao hơn so với thời điểm trước khi đưa vào vận hành chính thức. Hình ảnh trích xuất từ camera có độ phân giải cao, thể hiện rõ biển số, thời gian và hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, lập hồ sơ xử phạt nguội, bảo đảm tính chính xác, khách quan và thuyết phục.

Trong giai đoạn đầu vận hành, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hà
#Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông #Phát hiện vi phạm giao thông bằng camera AI #Quản lý trật tự an toàn giao thông Hà Nội #Hệ thống giám sát giao thông thông minh #Tăng cường xử lý vi phạm giao thông #Nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông #Giảm ùn tắc và tai nạn giao thông #Hình ảnh và dữ liệu xác minh vi phạm #Vai trò của công nghệ trong quản lý giao thông #Thành phố Hà Nội xây dựng văn hóa giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục