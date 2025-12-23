Hà Nội: Cưỡng chế thu hồi đất 150 hộ để xây dựng cụm công nghiệp

TPO - Từ ngày 23 đến 24/12, UBND xã Tây Phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 150 hộ dân không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.