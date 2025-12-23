Hà Nội: Cưỡng chế thu hồi đất 150 hộ để xây dựng cụm công nghiệp

TPO - Từ ngày 23 đến 24/12, UBND xã Tây Phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 150 hộ dân không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.
UBND xã Tây Phương cho biết, dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng là dự án trọng điểm đã được phê duyệt theo các Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND TP. Hà Nội và Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Thạch Thất (cũ).
Đây là dự án quan trọng nhằm sắp xếp mặt bằng sản xuất cho làng nghề Hữu Bằng. Dự kiến, khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, từng bước hiện đại hóa làng nghề, giảm ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện mở rộng không gian sản xuất.
Tuy nhiên, sau nhiều lần vận động, vẫn còn 150 hộ không bàn giao đất để thực hiện dự án. Do đó, UBND xã Tây Phương đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ngày 19/12, UBND xã đã tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc diện GPMB nhưng không tìm được tiếng nói chung.
Một số ý kiến cho rằng, đơn giá bồi thường thu hồi đất là quá thấp (155.000 đồng/m2) nên đề xuất tăng mức giá bồi thường. Tuy nhiên, UBND xã cho biết, đơn giá bồi thường được thực hiện theo Bảng giá đất của thành phố nên không có cơ sở để tăng mức bồi thường.
Đến sáng 23/12, vẫn còn một số hộ không chịu di chuyển đồ đạc, khóa cửa buộc lực lượng chức năng phải kiểm kê, di dời tài sản để thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm.
Theo kế hoạch, UBND xã Tây Phương sẽ cưỡng chế trong ngày 23-24/12. Sau khi cưỡng chế, lực lượng chức năng phối hợp cùng chủ đầu tư quây rào tôn, san lấp mặt bằng để triển khai dự án.