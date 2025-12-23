Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Cưỡng chế thu hồi đất 150 hộ để xây dựng cụm công nghiệp

Thanh Hiếu

TPO - Từ ngày 23 đến 24/12, UBND xã Tây Phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 150 hộ dân không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.

1000034101.jpg
Sáng 23/12, UBND xã Tây Phương (Hà Nội) phối hợp tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 150 trường hợp do không bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.
1000034049.jpg
1000034044.jpg
UBND xã Tây Phương cho biết, dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng là dự án trọng điểm đã được phê duyệt theo các Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND TP. Hà Nội và Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Thạch Thất (cũ).
﻿﻿1000034118.jpg﻿﻿
1000034081.jpg﻿
1000034012.jpg
Đây là dự án quan trọng nhằm sắp xếp mặt bằng sản xuất cho làng nghề Hữu Bằng. Dự kiến, khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, từng bước hiện đại hóa làng nghề, giảm ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện mở rộng không gian sản xuất.
1000034036.jpg﻿
1000034101.jpg
1000034009.jpg
Tuy nhiên, sau nhiều lần vận động, vẫn còn 150 hộ không bàn giao đất để thực hiện dự án. Do đó, UBND xã Tây Phương đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ngày 19/12, UBND xã đã tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc diện GPMB nhưng không tìm được tiếng nói chung.
1000034081.jpg
z7355420837266-e4ef648033f73828888d78589d973b6a.jpg
z7355420847441-7163c7c466d408d9bc0a85c4f77a62ff.jpg
Một số ý kiến cho rằng, đơn giá bồi thường thu hồi đất là quá thấp (155.000 đồng/m2) nên đề xuất tăng mức giá bồi thường. Tuy nhiên, UBND xã cho biết, đơn giá bồi thường được thực hiện theo Bảng giá đất của thành phố nên không có cơ sở để tăng mức bồi thường.
1000034124.jpg﻿
1000034126.jpg
1000034070.jpg
Đến sáng 23/12, vẫn còn một số hộ không chịu di chuyển đồ đạc, khóa cửa buộc lực lượng chức năng phải kiểm kê, di dời tài sản để thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm.
1000034036.jpg
1000034019.jpg
Theo kế hoạch, UBND xã Tây Phương sẽ cưỡng chế trong ngày 23-24/12. Sau khi cưỡng chế, lực lượng chức năng phối hợp cùng chủ đầu tư quây rào tôn, san lấp mặt bằng để triển khai dự án.
Thanh Hiếu
#Cưỡng chế #Thu hồi đất #Cụm Công nghiệp làng nghề #Xã Tây Phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục