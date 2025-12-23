Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chăm lo Tết cho 8.000 công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường và thoát nước ở TPHCM

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại TPHCM, chương trình “Xây Tết 2026” dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 người lao động, bao gồm 1.000 công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và khoảng 7.000 công nhân xây dựng trên địa bàn thành phố.

Chiều 23/12, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí TPHCM và Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn TPHCM, hướng đến chăm lo cho người lao động.

Hoạt động nhằm thể hiện sự chung tay của các sở, ban ngành và doanh nghiệp trong chương trình nhiều ý nghĩa dịp tết đến xuân về, phối hợp chăm lo Tết cho người lao động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: xây dựng, y tế, môi trường....

img-8494.jpg
Các đơn vị ký kết thực hiện chăm lo cho người lao động thông qua chương trình “Xây Tết 2026”. Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, trong đó có các hoạt động trao quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ nhằm tạo không khí ngày hội, giúp người lao động đón Tết trong sự ấm áp và sẻ chia.

Trên phạm vi cả nước, chương trình được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 tại 72 công trường của Coteccons, dự kiến trao tặng khoảng 30.500 phần quà Tết cho người lao động, trong đó có công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và công nhân xây dựng.

Riêng tại TPHCM, chương trình “Xây Tết 2026” dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 người lao động, bao gồm 1.000 công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và khoảng 7.000 công nhân xây dựng trên địa bàn thành phố.

z7357234192461-4485834965f5788ea9bf41c42e38d437.jpg
Dự kiến, 8.000 công nhân môi trường đô thị, công nhân thoát nước, công nhân xây dựng tại TPHCM được chăm lo thông qua chương trình. Ảnh minh họa: Ngô Tùng

Nhà báo Lê Nam Tư - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam - nhìn nhận đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn lớn khi góp phần chăm lo đời sống cho đông đảo người lao động trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những người lao động trực tiếp còn nhiều khó khăn cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM - nhận định: Qua 4 năm tổ chức, với sự đồng hành ngày càng nhiều các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, "Xây Tết" đã trở thành chương trình cộng đồng có chiều sâu, có tính bền vững.

Ngô Tùng
#lan tỏa sự tự tế #xây Tết #đồng hành người lao động #Báo Nhân Dân #chia sẻ mùa Tết #công bố

Xem thêm

Cùng chuyên mục