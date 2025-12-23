Chăm lo Tết cho 8.000 công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường và thoát nước ở TPHCM

TPO - Tại TPHCM, chương trình “Xây Tết 2026” dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 người lao động, bao gồm 1.000 công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và khoảng 7.000 công nhân xây dựng trên địa bàn thành phố.

Chiều 23/12, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí TPHCM và Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn TPHCM, hướng đến chăm lo cho người lao động.

Hoạt động nhằm thể hiện sự chung tay của các sở, ban ngành và doanh nghiệp trong chương trình nhiều ý nghĩa dịp tết đến xuân về, phối hợp chăm lo Tết cho người lao động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: xây dựng, y tế, môi trường....

Các đơn vị ký kết thực hiện chăm lo cho người lao động thông qua chương trình “Xây Tết 2026”. Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, trong đó có các hoạt động trao quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ nhằm tạo không khí ngày hội, giúp người lao động đón Tết trong sự ấm áp và sẻ chia.

Trên phạm vi cả nước, chương trình được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 tại 72 công trường của Coteccons, dự kiến trao tặng khoảng 30.500 phần quà Tết cho người lao động, trong đó có công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và công nhân xây dựng.

Dự kiến, 8.000 công nhân môi trường đô thị, công nhân thoát nước, công nhân xây dựng tại TPHCM được chăm lo thông qua chương trình. Ảnh minh họa: Ngô Tùng

Nhà báo Lê Nam Tư - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam - nhìn nhận đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn lớn khi góp phần chăm lo đời sống cho đông đảo người lao động trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những người lao động trực tiếp còn nhiều khó khăn cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM - nhận định: Qua 4 năm tổ chức, với sự đồng hành ngày càng nhiều các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, "Xây Tết" đã trở thành chương trình cộng đồng có chiều sâu, có tính bền vững.