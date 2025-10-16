Người lao động khó khăn, thu nhập thấp được tặng quà Tết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà lên đến 1,3 triệu đồng/người và nhiều phần thưởng có giá trị trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

Đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Công đoàn tặng tiền và quà trị giá 1,3 triệu đồng đợt Tết Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra yêu cầu các hoạt động chăm lo Tết chủ yếu được thực hiện ở các công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở, tập trung vào đoàn viên, người lao động đang trực tiếp sản xuất. Chủ đề các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Theo đó, cấp Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất,… tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… Mức chi dự kiến 1,3 triệu đồng/người (trong đó bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300 nghìn đồng quà hiện vật). Kinh phí thực hiện chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tiếp và trực tuyến; tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết.

Kế hoạch cũng hướng dẫn các hoạt động chăm lo Tết của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Tại cấp cơ sở, Công đoàn cơ sở sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy; tổ chức thăm, tặng quà chúc Tết đoàn viên, người lao động; tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa đón người lao động về quê đón Tết.

Đặc biệt, năm nay sẽ có thêm điểm mới là Công đoàn sẽ tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026 với trị giá 70 nghìn đồng/suất từ nguồn tài chính Công đoàn, cộng với nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp, chính quyền địa phương hoặc xã hội hóa (nếu có, không giới hạn giá trị); tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình đoàn viên, người lao động ở lại doanh nghiệp, địa phương, không về quê đón Tết để tổ chức các hoạt động đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn Công đoàn. Trường hợp có nhiều đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết thì tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà” hoặc các hình thức hoạt động phù hợp; quan tâm đến thăm, tặng quà, tổ chức Tết cho công nhân tại các khu nhà trọ hoặc trên công trình, dự án...

