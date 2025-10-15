Tôn vinh nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm

TPO - Tối 15/10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng giải thưởng "Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm" lần thứ I, khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu trong buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt thời gian qua, Tổng Liên đoàn luôn quan tâm, ghi nhận và phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động – lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành nét đẹp truyền thống, là động lực để hàng triệu phụ nữ Việt Nam nỗ lực phấn đấu, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm trên mọi lĩnh vực công tác.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, giai đoạn 2020–2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1.500 tập thể, cá nhân điển hình, trong đó nhiều chị em được trao Bằng Lao động sáng tạo, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước.

Đặc biệt, 10 cá nhân được vinh danh tại lễ trao giải “Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ I đều là những tấm gương tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, đề tài mang lại giá trị làm lợi từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm; đồng thời là những người phụ nữ giàu nghị lực, chu toàn trong công việc và cuộc sống, xứng đáng là hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Chương trình.

"Thành công của các phong trào, sự trưởng thành của mỗi đoàn viên tiêu biểu chính là minh chứng cho vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn, đồng thời là động lực để tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của nữ đoàn viên, người lao động trong giai đoạn mới.", Chủ tịch Tổng Liên đoàn khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; đồng thời khẳng định, những chính sách chăm lo, thúc đẩy bình đẳng giới đã tạo điều kiện để phụ nữ phát huy toàn diện năng lực, trí tuệ và thiên chức cao quý của mình, tiếp nối truyền thống “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời kỳ đổi mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên Công đoàn Năng động, Sáng tạo, Trách nhiệm” lần thứ I.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.” Phụ nữ Việt Nam luôn là lực lượng lao động to lớn, là động lực quan trọng của tăng trưởng và phát triển đất nước.

Với tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động đạt 63%, phụ nữ hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, y tế, dịch vụ. Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã tăng mạnh, chiếm khoảng 20%, và có tới 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu — cao hơn nhiều nước trong khu vực.

"Phụ nữ Việt Nam không chỉ đảm đang trong gia đình mà còn tiên phong trên mặt trận đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển của đất nước”, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp Công đoàn đã có nhiều sáng kiến và không ngừng nỗ lực trong việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của người lao động, đặc biệt cho phụ nữ.

“Phong trào ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà’ qua hơn ba thập kỷ triển khai đã trở thành động lực mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng to lớn của nữ đoàn viên và người lao động, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Vinh danh 60 cá nhân điển hình xuất sắc phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.



Chúc mừng 10 nữ đoàn viên được trao giải thưởng và 80 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong dịp này. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định, các nữ đoàn viên chính là đại diện tiêu biểu cho phẩm chất “Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân ái – Khát vọng” của người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn tiếp tục tạo điều kiện, xóa bỏ rào cản giới, bảo vệ quyền lợi lao động nữ, phát huy vai trò phụ nữ trong lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đồng thời mong mỗi nữ đoàn viên luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng lớn; dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến cho Tổ quốc, cho gia đình và cho chính bản thân mình.