Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam: Công đoàn Công an nhân dân vô địch vòng loại

Vòng loại giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã tìm ra đội vô địch và xác định 6 đội bóng giành quyền vào vòng chung kết.

Công đoàn Công an nhân dân (áo xanh) vô địch vòng loại khu vực miền bắc

Chiều 5/10, Công đoàn Công An Nhân Dân đã thắng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 5-4 sau loạt sút luân lưu căng thẳng trận chung kết vòng loại khu vực miền Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra trên sân vận động Đại học Bách Khoa (Hà Nội).

Với lực lượng có nhiều ngôi sao như Sáng Persie, Sơn Muller và lợi thế sức trẻ, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chơi lấn lướt gần như cả trận trước Công An Nhân Dân.

Tuy nhiên, với khả năng phòng ngự tốt, Công đoàn Công An Nhân Dân đã không để thủng lưới trong 60 phút, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, với bản lĩnh tốt hơn, Công đoàn Công An Nhân Dân giành chiến thắng với tỷ số 5-4.

Khép lại vòng loại khu vực phía Bắc, 6 đội giành quyền vào vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức toàn quốc là Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn TP Hải Phòng, Công đoàn Bắc Ninh 1 (các đội vào bán kết vòng loại) và Công đoàn TP Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2 (đội thắng play-off).