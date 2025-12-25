Brooks Koepka chia tay LIV Golf: Hồi kết cho cuộc phiêu lưu đầy tranh cãi

TPO - Nhà vô địch major 5 lần Brooks Koepka đã chính thức nói lời chia tay LIV Golf, khép lại ba năm gắn bó với hệ thống giải đấu gây tranh cãi nhất lịch sử golf hiện đại.

Koepka, 35 tuổi, là một trong những ngôi sao lớn đầu tiên rời PGA Tour để gia nhập LIV Golf ngay từ năm 2022. Tuy nhiên, khác với Bryson DeChambeau, người luôn đóng vai “lá cờ đầu” cho LIV Golf, Koepka chưa bao giờ thực sự trở thành biểu tượng tinh thần của giải đấu được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Tại The Masters 2023, anh thẳng thắn thừa nhận rằng mình có thể đã không rời PGA Tour nếu phong độ và thể trạng ở thời điểm đó tốt hơn. Những chia sẻ ấy, cùng với sự im lặng kéo dài trước các tranh cãi xung quanh LIV Golf, khiến Koepka luôn được nhìn nhận như một “người trong cuộc nhưng đứng ngoài cuộc chiến”.

Thậm chí, Koepka còn không giấu được sự thất vọng khi LIV Golf gặp khó trong việc thu hút khán giả và tạo dựng sức ảnh hưởng. “Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều hy vọng mọi thứ sẽ tiến xa hơn một chút, và điều đó không phải bí mật", anh từng nói hồi đầu năm nay.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Koepka chính là người mang về khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất cho LIV Golf. Chiến thắng tại PGA Championship 2023 giúp anh trở thành golfer LIV đầu tiên vô địch major, qua đó phá tan nghi ngờ rằng các tay golf rời PGA Tour sẽ không còn đủ khả năng cạnh tranh ở đỉnh cao.

Sau cột mốc ấy, Jon Rahm gia nhập LIV Golf cuối năm 2023, còn DeChambeau tiếp tục đăng quang US Open 2024, góp phần duy trì vị thế cho hệ thống giải đấu đầy tranh cãi này.

Tuy nhiên, những thành công đó không đủ để níu chân Koepka. Dù vẫn còn một năm hợp đồng, LIV Golf xác nhận anh sẽ không thi đấu tại hệ thống này từ mùa giải 2026.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận chung, trong tinh thần thiện chí, rằng Brooks Koepka sẽ không còn thi đấu tại LIV Golf League sau mùa giải 2025", CEO LIV Golf Scott O’Neil cho biết. “Brooks ưu tiên cho gia đình và mong muốn được ở gần nhà hơn".

Koepka không đưa ra phát biểu trực tiếp, nhưng người đại diện của anh xác nhận quyết định rời LIV Golf, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của gia đình trong lựa chọn này. “Gia đình luôn là kim chỉ nam cho mọi quyết định của Brooks. Anh cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để dành nhiều thời gian hơn ở nhà", tuyên bố cho biết, đồng thời khẳng định Koepka vẫn giữ niềm đam mê mãnh liệt với golf và sẽ sớm công bố kế hoạch tiếp theo.

Quyết định chia tay LIV Golf đến trong bối cảnh Koepka vừa trải qua một trong những mùa giải thất vọng nhất sự nghiệp. Anh bị cắt loại ở 3 trong 4 giải major và chỉ xếp hạng 31 trên bảng xếp hạng cá nhân của LIV Golf, con số không phản ánh đẳng cấp của một nhà vô địch 5 major.

Tương lai của Koepka hiện vẫn là dấu hỏi lớn. PGA Tour tiếp tục duy trì án đình chỉ ít nhất một năm đối với các golfer từng thi đấu cho LIV Golf. Tuy nhiên, Koepka, người không tham gia vụ kiện chống lại PGA Tour trong giai đoạn đầu của “cuộc nội chiến golf”, có thể được xem xét đặc cách. Một khả năng khác là anh sẽ thi đấu tại DP World Tour trong năm 2026, chờ đợi cục diện pháp lý và chính trị của làng golf ngã ngũ.

PGA Tour cũng nhanh chóng đưa ra phản hồi mang tính ngoại giao: “Brooks Koepka là một golfer chuyên nghiệp với thành tích xuất sắc. Chúng tôi chúc anh và gia đình những điều tốt đẹp nhất. PGA Tour vẫn là môi trường cạnh tranh và thử thách nhất để các golfer hàng đầu theo đuổi sự vĩ đại".

Với LIV Golf, sự ra đi của Koepka là tổn thất mang tính biểu tượng. Trong bối cảnh mùa giải mới khởi tranh vào tháng 2 tới, hệ thống này hiện chỉ còn Bryson DeChambeau và Jon Rahm là những ngôi sao thực sự ở đỉnh cao. Đáng chú ý, LIV Golf đã không thể chiêu mộ thêm tên tuổi lớn nào trong ba trên bốn kỳ chuyển nhượng gần nhất, trong khi các cuộc đàm phán hợp nhất với PGA Tour vẫn rơi vào bế tắc.