Lê Chúc An viết lịch sử golf nữ Việt Nam

TPO - Ngày 14/12, golf Việt Nam khép lại SEA Games 33 với những dấu ấn khó quên. Nguyễn Anh Minh đổi màu huy chương, trong khi Lê Chúc An tạo nên lịch sử với tấm huy chương đầu tiên của golf nữ Việt Nam tại một kỳ Đại hội.

Ngày 14/12, đội tuyển golf Quốc gia Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 33 trên sân Siam Country Club Rolling Hills bằng những thành tích đáng nhớ. Sau những ngày thi đấu nỗ lực và bền bỉ, golf Việt Nam đã mang về 3 tấm huy chương quý giá: Huy chương bạc cá nhân nam của Nguyễn Anh Minh, huy chương đồng cá nhân nữ của Lê Chúc An và huy chương đồng đồng đội nam.

Ở nội dung cá nhân nữ, Lê Chúc An khép lại giải với vị trí hạng 4 chung cuộc, tổng điểm (+5). Theo quy định SEA Games, mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia chỉ được tối đa hai huy chương ở mỗi nội dung cá nhân.

Vì cả ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về các golfer chủ nhà Thái Lan, huy chương đồng đã được trao cho Lê Chúc An - tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử golf nữ Việt Nam tại SEA Games. Các đại diện nữ khác của Việt Nam cũng thi đấu đầy nỗ lực và mang về những thành tích đáng khích lệ: Lê Nguyễn Minh Anh (+38), Nguyễn Viết Gia Hân (+44) sau bốn vòng đấu.

Ở nội dung cá nhân nam, Nguyễn Anh Minh tiếp tục phong độ ấn tượng khi giành huy chương bạc với tổng điểm (-10), duy trì bốn vòng đấu âm gậy liên tiếp. Đây là tấm huy chương SEA Games thứ hai của Anh Minh ở nội dung cá nhân, sau huy chương đồng ở kỳ Đại hội trước, khẳng định sự bền bỉ, bản lĩnh và tinh thần không ngừng vươn lên của một trong những gương mặt sáng giá nhất golf Việt Nam.

Các tuyển thủ nam khác cũng mang về đóng góp quan trọng: Nguyễn Tuấn Anh xếp hạng 10 (+3), Hồ Anh Huy hạng 12 (+5), Nguyễn Trọng Hoàng hạng 21 (+13).

Với tinh thần kiên cường và sự gắn kết xuyên suốt bốn ngày tranh tài, Nguyễn Anh Minh, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trọng Hoàng giành huy chương đồng nội dung đồng đội nam.

Các tấm huy chương vàng môn golf tại SEA Games 33 đều thuộc về đoàn Thái Lan: cá nhân nam Laopakdee Pongsapak (-21), cá nhân nữ Prachnakorn Prim (-9), đồng đội nam và nữ cũng đều thuộc về Thái Lan.

Thành tích của đội tuyển golf Việt Nam là kết quả nỗ lực tập thể, sự đồng hành sát sao của Ban huấn luyện và tinh thần đồng đội xuyên suốt giải đấu. Những tấm huy chương không chỉ là phần thưởng xứng đáng, mà còn tiếp thêm động lực để golf Việt Nam hướng tới những cột mốc cao hơn trong tương lai.