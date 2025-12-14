Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: HLV Mai Đức Chung hứa tiếp mạch thắng, Bích Thùy thích gặp Thái Lan

TPO - Sau trận thắng Indonesia, HLV Mai Đức Chung nói rằng "đây là lần thứ 10 bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại chung kết SEA Games, và toàn đội sẽ cố gắng làm hết sức và đạt kết quả tốt nhất".

Trước trận bán kết với Indonesia, HLV Mai Đức Chung đã hứa sẽ giành chiến thắng. Và ông cùng ĐT nữ không những giữ lời mà còn tạo nên màn trình diễn ấn tượng với 5 bàn thắng.

Theo HLV Mai Đức Chung, đội tuyển đã hoàn thành 3 mục tiêu quan trọng. Đó là chiến thắng 5 sao để sở hữu tấm vé vào bán kết, không nhận thẻ phạt và không cầu thủ nào chấn thương.

"Ở hiệp 1, tôi có sự thay đổi một vài vị trí nên đội hình có sự chệch choạc, chưa bắt nhịp tốt, hiệp 2 đội đã chơi tốt hơn, các cầu thủ thực hiện đúng yêu cầu của ban huấn luyện và ghi được thêm nhiều bàn thắng. Ngoài ra, 2 hậu vệ cầm bóng tấn công chưa tốt trong hiệp một. Hiệp 2 Thanh Nhã và Trần Thị Duyên vào, đội đẩy mạnh tấn công, áp đảo đối phương, ghi tiếp các bàn thắng", HLV của ĐT nữ Việt Nam giải thích những gì đã xảy ra tại sân Chonburi.

Ông nói tiếp, "thay mặt đội, tôi xin cảm ơn các CĐV đã đến sân hôm nay, mặc dù không đông nhưng với tinh thần cổ vũ mọi người từ Việt Nam qua khiến chúng tôi rất phấn khởi".

Về trận chung kết sắp tới, ông nói: "Đã vào chung kết thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, gặp đội nào chúng tôi cũng quyết tâm cao nhất. Đây là lần thứ 10 bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại chung kết SEA Games, đó là vinh dự lớn lao, toàn đội sẽ cố gắng làm hết sức và đạt kết quả tốt nhất".

HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ, ông có ý định quay vòng đội hình, cho các cầu thủ đá nhiều nghỉ như Thanh Nhã, Trần Thị Duyên nghỉ ngơi và đưa 2 cầu thủ chưa đá trận nào vào sân từ đầu. Điều này giúp các cầu thủ có thể lực tốt nhất.

Liên quan đến danh hiệu quả bóng Vàng, ông cho rằng bóng đá nữ có nhiều gương mặt tiềm năng, cả các cầu thủ kinh nghiệm lẫn cầu thủ trẻ, khiến các cầu thủ đều có cơ hội. Ông ví dụ như Bích Thùy, Thanh Nhã hay Trần Thị Duyên đều có sự tiến bộ, đều xứng đáng và có cơ hội dành các danh hiệu.

Có mặt ở phòng họp báo, Bích Thùy cho biết, "trận chung kết đối thủ nào cũng mạnh, tuy nhiên Thái Lan luôn là đại kịch đình của Việt Nam, nếu chiến thắng Thái Lan để giành huy chương Vàng thì sẽ tuyệt vời hơn, và nếu gặp Thái Lan thì chúng tôi cũng tự tin nhiều hơn nữa".