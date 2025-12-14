HLV Kim Sang-sik bất ngờ khen ngợi U22 Philippines trước bán kết SEA Games 33

TPO - Ông Kim Sang-sik đánh giá U22 Philippines đã mạnh hơn so với lần gặp U22 Việt Nam gần nhất, nhưng ông và các học trò đã sẵn sàng cho trận bán kết SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik khen ngợi U22 Philippines nhưng tin U22 Việt Nam sẽ thắng trận (ảnh Hữu Phạm)

"Đầu tiên, chúng tôi rất vui khi có mặt ở vòng bán kết SEA Games 33. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là ở bán kết mà là một vị trí cao hơn. Vì vậy, ngày mai U22 Việt Nam chắc chắn sẽ chiến đấu để giành chiến thắng.

Hiện tại, các cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật, thể lực và tinh thần"-HLV Kim Sang-sik mở đầu cuộc họp báo tại Bangkok chiều 14/12.

Ở vòng bảng, U22 Philippines tạo bất ngờ lớn khi đánh bại đương kim vô địch U22 Indonesia, góp phần đẩy đội bóng xứ vạn đảo rời cuộc đua sớm. Theo HLV Kim Sang-sik, U22 Philippines đã mạnh hơn so với thời điểm thua U22 Việt Nam 1-2 gần đây nhất. Dù vậy, nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định ông và các học trò đã sẵn sàng để hướng đến chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik cho biết: "Tôi nghĩ rằng so với thời điểm trước khi gặp chúng tôi, U22 Philippines đã mạnh hơn. Các cầu thủ quan trọng của họ đã trở lại, vì vậy họ đã cải thiện về mặt đội hình và tổ chức.

Mặc dù lần trước U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1, nhưng ngày mai tôi không thể đảm bảo rằng chắc chắn sẽ thắng. Các cầu thủ của chúng tôi vẫn đang chuẩn bị rất tốt, vì vậy chúng tôi có sự tự tin nhất định". Ông Kim Sang-sik cho rằng cả hai đội đều quyết tâm, vì vậy bên nào có sự chuẩn bị tốt hơn, nỗ lực hơn sẽ chiến thắng.

Tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ, anh và các đồng đội đã tập luyện chăm chỉ, thi đấu nỗ lực và không chịu áp lực nào trước U22 Philippines.

"Đã vào tới bán kết thì đối thủ nào cũng đáng gờm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực vì màu cờ, sắc áo. Toàn đội rất tự tin sẽ giành chiến thắng"-Văn Khang cho biết.

