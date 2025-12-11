HLV Kim Sang-sik nói gì về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia?

TPO - HLV Kim Sang-sik cho biết chiến thắng trước U22 Malaysia đến từ sự chuẩn bị kỹ về chiến thuật, đồng thời các cầu thủ đã nỗ lực hết khả năng.

Đình Bắc đóng vai kiến tạo ở cả 2 bàn thắng của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia (ảnh Hữu Phạm)

"Tôi rất vui vì hôm nay chúng tôi đã chiến thắng và có thể tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Đây là kết quả có được nhờ Đình Bắc và tất cả các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết mình trên sân cỏ. Và kết quả ngày hôm nay cũng có được nhờ các cổ động viên Việt Nam tới sân cổ vũ nhiệt tình cho chúng tôi"-HLV Kim Sang-sik chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu.

Trên sân Rajamangala chiều 11/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Malaysia 2-0 nhờ 2 pha lập công của Hiểu Minh và Minh Phúc. Cả hai tình huống trên, Đình Bắc đều đóng vai kiến tạo. Kết quả giúp U22 Việt Nam giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng B.

Bên cạnh việc khen ngợi Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển U22 Việt Nam đã phân tích kỹ đối thủ, đồng thời tất cả các cầu thủ đều nỗ lực, quyết tâm cao. Đội đã có sự chuẩn bị gồm chiến thuật tốt, làm chủ được trận đấu.

Đối thủ ở trận bán kết của U22 Việt Nam là U22 Philippines. HLV Kim Sang-sik cho biết U22 Việt Nam sẽ tranh thủ thời gian hồi phục thể lực và đánh giá đối thủ để có phương án chiến thắng. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng gửi lời chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cũng chiến thắng trước Malaysia để đi tiếp.

