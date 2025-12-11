Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Singapore, 19h00 ngày 11/12: Khó có bất ngờ

TPO - Nhận định bóng đá U22 Thái Lan vs U22 Singapore, bóng đá nam SEA Games 33 lúc 19h00 ngày 11/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U22 Singapore khó lòng tạo ra bất ngờ trước đội chủ nhà.

U22 Thái Lan từng thắng U22 Singapore 3-1 ở SEA Games 32

Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Singapore

U22 Singapore thua sốc U22 Timor Leste ở trận ra quân tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33. Thất bại 1-3 đồng nghĩa với việc U22 Singpore xem như bị loại, bởi lẽ họ gần như không có khả năng đánh bại U22 Thái Lan ở trận đấu tối nay.

Về lý thuyết, U22 Thái Lan xem như đặt một chân vào bán kết nhờ hiệu số bàn thắng thua vượt trội (+5). Ngay cả khi thua U22 Singapore, đội chủ nhà vẫn sáng cửa giành ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, đây rõ ràng là kịch bản mà đội bóng của HLV Damrong-Ontrakul không muốn xảy ra, đặc biệt khi U22 Singapore còn yếu hơn U22 Timor Leste.

Ngoài mặt điểm số, U22 Thái Lan còn phải hướng đến chiến thắng vì người hâm mộ nhà. SEA Games 33 đang gây ra nhiều tranh cãi và bất cứ kết quả gây sốc nào cũng có thể ảnh huỏng tiêu cực đến đoàn thể thao nước chủ nhà.

Với những gì hai đội tuyển đã thể hiện, U22 Thái Lan được đánh giá vượt trội U22 Singpore. HLV Damrong-Ontrakul đưa đến giải đấu dàn sao trẻ đang thi đấu ở Thái League, với nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm. Trong khi đó, U22 Singapore của HLV Firdaus Kassim theo đuổi lối chơi kiểm soát nhưng thiếu chất lượng và kém sắc bén ở hàng công.

Trước U22 Timor Leste, hàng thủ U22 Singapore dễ dàng bị xuyên thủng bằng các pha phản công nhanh. Nếu không thay đổi lối chơi theo hướng thực dụng hơn, U22 Singapore rất dễ vỡ trận trước người Thái.

Lịch sử đối đầu U22 Thái Lan vs U22 Singapore

U22 Thái Lan toàn thắng U22 Singapore trong 3 lần gần nhất gặp nhau, bao gồm 2 chiến thắng ở SEA Games 2019.

Phong độ U22 Thái Lan vs U22 Singapore