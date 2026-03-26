Nhận định Italia vs Bắc Ireland, 02h45 ngày 27/3: Bóng ma quá khứ

Italia phải vượt qua "bóng ma quá khứ" để đánh bại Bắc Ireland và chiếm lợi thế trong cuộc đấu này.

Ít ai ngờ một đội tuyển giàu thành tích như Italia lại liên tiếp vắng mặt ở các đấu trường lớn. Sau chức vô địch đầy bất ngờ tại EURO 2021, Azzurri không còn góp mặt ở giải đấu quan trọng nào khác. Tính riêng tại World Cup, họ đã hai lần phải dừng bước ở vòng play-off, trước Thụy Điển năm 2018 và Bắc Macedonia năm 2022.

Cũng chính vì vậy, HLV Gennaro Gattuso thừa nhận trận play-off với Bắc Ireland là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Hơn ai hết, cựu tiền vệ này hiểu rõ người Italia mong mỏi đội bóng của họ tái xuất tại đấu trường World Cup như thế nào.

Tháng 9 năm ngoái, Italia khởi đầu bảng I với trận thua 0-3 trên sân khách trước Na Uy, buộc HLV cũ Luciano Spalletti phải ra đi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Gennaro Gattuso, Azzurri đã giành được 6 chiến thắng liên tiếp trước khi tái đấu với Na Uy. Tuy nhiên, thành tích này không đủ để họ lật ngược thế cờ.

Để giành vị trí đầu bảng - và qua đó giành vé trực tiếp - Italia cần phải thắng với cách biệt rất lớn, nhưng đội bóng của Gattuso lại kết thúc bằng thất bại thảm hại 1-4 trước Na Uy ngay tại San Siro. Lấy lý do phản ứng giận dữ của khán giả sau trận thua 4-1 ở Milan, nhà vô địch World Cup 2006 Gattuso đã yêu cầu được thi đấu trận đấu tuần này ở Bergamo gần đó, thay vì trên sân nhà cũ. Đây có thể xem là cách Gattuso giảm bớt áp lực cho các cầu thủ và cho chính ông.

Sân nhà của Atalanta, Atleti Azzurri d'Italia có sức chứa vỏn vẹn 23 nghìn người – nhỏ hơn nhiều so với San Siro (75 nghìn người). Italia có lợi thế lớn khi được chơi sân nhà, bởi lẽ đây là vòng play-off phân thắng thua chỉ sau một trận duy nhất. Đội thắng sẽ tiến vào chung kết, tranh vé đến World Cup 2026.

Hai đội gặp nhau lần gần nhất cách đây 5 năm, khi trận hòa 0-0 tại Windsor Park đã khiến Italia mất suất trực tiếp tham dự World Cup 2022 tại Qatar và dẫn đến “thảm họa” tai tiếng trước Bắc Macedonia.

Mặc dù Bắc Ireland đã chiến đấu hết mình để giành được kết quả đó ở Belfast, nhưng họ đã thua trong cả bảy chuyến làm khách trước đó đến Italia với tổng tỷ số 16-2, trong đó có sáu lần không ghi được bàn thắng, Lần cuối cùng họ ghi bàn vào lưới đội tuyển Italia là trong trận giao hữu năm 1961. Vì vậy, rất khó cho Bắc Ireland tạo ra bất ngờ.

Cần biết rằng Bắc Ireland giành quyền tham dự vòng play-off này nhờ thành tích tại UEFA Nations League. Tại vòng loại khu vực châu Âu, họ chỉ đứng thứ 3 ở bảng A và không cho thấy dấu hiệu khởi sắc nào đáng kể.

Xét về lực lượng, Italia cũng vượt trội Bắc Ireland. Theo thông tin mới nhất từ transfermarkt, đội tuyển Italia hiện tại có giá trị thị trường là 746,5 triệu euro, so với 100,15 triệu euro của Bắc Ireland. Theo Tuttosport, giá trị của đội hình xuất phát dự kiến của hai đội tuyển quốc gia chênh lệch gấp 10 lần.

Thế trận vì thế không khó đoán. Bắc Ireland chắc chắn sẽ chơi phòng ngự tập trung, cố gắng kéo trận đấu về hiệp phụ và loạt đá luân lưu để tăng cơ hội chiến thắng. Trong khi đó, Italia phải tấn công để giải quyết trận đấu trong 90 phút. Cho dù thua thảm Na Uy, nhưng Azzurri chứng minh họ biết cách đánh bại các đối thủ yếu hơn dưới thời Gattuso. Mọi chuyện sẽ khó khăn, nhưng Italia hứa hẹn sẽ giành chiến thắng nhờ ưu thế về mọi mặt.

