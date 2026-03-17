Loại Neymar và gọi tiền đạo 19 tuổi, HLV Ancelotti gửi thông điệp đanh thép đến CĐV Brazil

TPO - HLV Carlo Ancelotti triệu tập một loạt nhân tố mới toanh cho tuyển Brazil ở đợt này nhưng không có Neymar. Một lần nữa, chiến lược gia Italia giữ vững lập trường về việc chỉ trao cơ hội cho nhân tố có phong độ và thể trạng tốt nhất.

Neymar có tên trong danh sách sơ bộ được triệu tập lên tuyển Brazil đợt này. Dù vậy, khi gút danh sách 26 cầu thủ, cựu sao PSG đã bị HLV Carlo Ancelotti gạch tên. Neymar nói rằng anh rất buồn và thất vọng nhưng sẽ giữ bình tĩnh để tập luyện, hy vọng vào đợt lên tuyển cuối cùng trước World Cup 2026.

HLV Ancelotti đã bỏ ngoài tai sức ép từ truyền thông Brazil, lẫn kêu gọi từ cổ động viên Brazil trên mạng xã hội. Ở xứ Samba, tất cả đều chờ đợi Neymar được trở lại đội tuyển đợt này, sau khi thể hiện phong độ tích cực tại Santos. Đây cũng là dịp quan trọng để Neymar "làm nóng" cùng Selecao trước World Cup 2026.

Nhưng HLV Ancelotti vẫn bỏ qua tất cả yếu tố bên lề và cứng rắn với tiêu chí tuyển quân. Ông tuyên bố: "Cánh cửa cho Neymar chưa bao giờ đóng. Nhưng cậu ấy cần đạt 100% thể lực và phong độ".

Để chứng minh cho triết lý chọn người dựa trên phong độ, HLV Ancelotti triệu tập một loạt nhân tố mới toanh như Leo Pereira, Gabriel Sara, Igor Thiago, Rayan. Bên cạnh đó là sự trở lại của các tuyển thủ đang có phong độ tốt như Bremer, Danilo, Ibanez, Wesley, Luiz Henrique và Endrick.

Ngay cả khi Rodrygo và Estevao chấn thương, cơ hội vẫn chưa mở ra với Neymar. HLV Ancelotti đặt niềm tin vào Endrick, người vừa tỏa sáng giúp Lyon cầm hòa Celta Vigo ở Europa League. Tiếp đó là Igor Thiago, tiền đạo đã ghi 19 bàn sau 30 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh 2025/26. Và sau cùng, tài năng 19 tuổi Rayan bất ngờ được HLV Ancelotti trao cơ hội.

Về Neymar, ngôi sao sinh năm 1992 lại gặp vấn đề từ trận Santos đối đầu Mirassol hôm 11/3. Truyền thông Brazil tiết lộ HLV Ancelotti đã lên kế hoạch đến sân để trực tiếp "xem giò" Neymar nhưng mọi thứ đổ vỡ. Hôm 16/3, Neymar trở lại ở trận đối đầu Corinthians và chơi trọn vẹn 90 phút.

Neymar đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối. Đội ngũ bác sĩ Santos phải lên phương án giới hạn thời gian thi đấu của Neymar để tránh tái phát chấn thương. Lúc này, nền tảng thể lực của siêu sao Brazil cũng không đủ để anh hoạt động bền bỉ trong 90 phút.

Ngoài Neymar, Antony và Richarlison cũng bị HLV Ancelotti bỏ qua ở đợt tập trung lần này. Khi Estevao trở lại, cuộc đua giành suất dự World Cup 2026 trên hàng công Brazil sẽ rất khốc liệt.