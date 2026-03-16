Tổng thư ký AFC phát ngôn bất ngờ về vụ nhập tịch gây tranh cãi của Malaysia

Đặng Lai

TPO - Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul, vừa đưa ra những tuyên bố có thể khiến LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng như NHM của quốc gia này lo lắng. Ông khẳng định AFC sẽ trừng phạt tuyển Malaysia ngay ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tổng thư ký AFC, ông Seri Windsor Paul

Sáng nay (16/3), AFC đã tổ chức cuộc họp báo để cơ quan này cung cấp thông tin cập nhật về quá trình xử lý sai phạm của bóng đá Malaysia liên quan đến đến 7 tuyển thủ nhập tịch gian dối gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Tại đây, ông Seri Windsor Paul đã nhận được câu hỏi liệu AFC có điều tra cơ quan điều hành bóng đá Malaysia sau hàng loạt sai phạm hay không. Và câu trả lời từ người đứng đầu AFC là không.

Vị tổng thư ký người Malaysia nói: “Chúng tôi không phải là cảnh sát. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đây rằng chúng tôi không phải là nhân viên thực thi pháp luật. Chúng tôi không có quyền bắt giữ hay triệu tập bất kỳ ai. Chúng tôi không có quyền đó với tư cách là một cơ quan quản lý bóng đá.

Facundo Garces, 1 trong 7 tuyển thủ nhập tịch sai phạm của Malaysia

Nếu bạn là một quan chức bóng đá, nếu bạn đã làm điều gì sai trái, vâng, bạn có thể đến trước Ủy ban kỷ luật AFC. Sau đó, Ủy ban kỷ luật sẽ xem xét dựa trên các quy tắc. Tại đây, Ủy ban sẽ nêu ra những lỗi mà bạn phạm phải, và sau đó họ sẽ đưa ra hình phạt như đã nêu”.

Ông Windsor cũng nhấn mạnh rằng vụ việc liên quan đến cầu thủ Malaysia và vụ của Timor Leste hồi 2015 là “hai trường hợp khác nhau”. Và hàm ý của vị quan chức này là AFC sẽ trừng phạt đội tuyển Malaysia ngay ở vòng loại Asian Cup 2027.

“Các quy định không cho phép Ủy ban kỷ luật đưa ra hình phạt nặng hơn mức họ có thể. Trong trường hợp của Timor Leste, giải đấu đã kết thúc trước khi chúng tôi phát hiện ra vi phạm", ông Seri Windsor Paul nói.

“Khi giải đấu kết thúc, bạn không thể trừng phạt Timor Leste. Đó là lý do tại sao Timor Leste bị cấm tham gia vòng loại Asian Cup 2019 vì thời điểm họ vi phạm là năm 2015. Tình huống của Malaysia thì khác. Vụ việc này được phát hiện ở một giải đấu đang diễn ra. Không thể nói rằng Timor Leste và FAM là giống nhau, tình huống không giống nhau".

#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #ĐT Việt Nam #Cklamovski #Kim Sang Sik #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM

Xem thêm

Cùng chuyên mục