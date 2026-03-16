Man Utd đã mở toang cánh cửa dự Champions League

Hương Ly
TPO - Ba bàn thắng của Casemiro, Cunha và Sesko giúp MU đánh bại Aston Villa trong trận đấu mang tính chất đặc biệt quan trọng cho cuộc đua tốp 4. Giờ đây, tấm vé dự Champions League 2025/26 đã ở trong tầm tay của thầy trò Michael Carrick.

"Quỷ đỏ" đã có được mọi thứ họ cần ở vòng đấu thứ 30. Họ đánh bại Aston Villa trong trận cầu mang tính chất “6 điểm”, đồng thời hưởng lợi khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tốp 4 là Chelsea và Liverpool cùng sảy chân ở vòng đấu này. Theo cục diện bảng xếp hạng hiện tại, MU vững vị trí thứ 3 với cách biệt 3 điểm so với Aston Villa và đã bỏ xa Liverpool (5 điểm), Chelsea (7 điểm).

Hai vòng tới, MU đối đầu Bournemouth và Leeds. Thầy trò Michael Carrick phải giành trọn 6 điểm để duy trì vị thế trên BXH. Bournemouth giờ gần như an bài khi đã nắm 90% khả năng trụ hạng. Trong khi đó, Leeds mới có 32 điểm và vẫn chưa thực sự an toàn ở khu vực cuối bảng.

Sau trận tiếp đón Leeds, "Quỷ đỏ" bước vào chặng đua quyết định với các cuộc chạm trán Chelsea, Brentford, Liverpool, Sunderland, Nottingham và Brighton. Hai trận đại chiến Chelsea (sân khách) và Liverpool (sân nhà) sẽ định đoạt khả năng giành vé dự Champions League mùa tới của MU. Hai trận gặp Brentford và Nottingham cũng sẽ căng thẳng với "Quỷ đỏ", khi 2 CLB này còn động lực phấn đấu đến hết mùa.

Lịch thi đấu của MU dễ thở nhất trong 4 đội đua tốp 4. Aston Villa còn gặp Tottenham, Liverpool và Manchester City. Chelsea phải chạm trán hàng loạt “ông lớn” là Manchester City, MU, Liverpool và Tottenham, trong khi Liverpool cũng còn các cuộc đụng độ trực tiếp với MU, Chelsea và Aston Villa.

Trong 2 tới, loạt trụ cột của MU như Lisandro Martinez, Mathijs de Ligt, Mason Mount và Patrick Dorgu đồng loạt trở lại. HLV Carrick sẽ có trong tay lực lượng tốt nhất và chỉ cần tập trung vào một cuộc đua tốp 4 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chelsea, Liverpool và Aston Villa đều đang căng sức ở cúp châu Âu. Liverpool và Chelsea vẫn còn chinh chiến tại FA Cup.

Nắm trong tay cả 3 yếu tố "thiên thời, địa lợi và nhân hòa", liệu thầy trò Carrick có hoàn thành mùa giải trong tốp 4?

Cục diện BXH Ngoại hạng Anh.
#Manchester United #Champions League #Premier League #bóng đá #MU #đua top 4 #Aston Villa #mu vs aston villa #highlight mu vs aston villa #video mu vs aston villa #bàn thắng mu vs aston villa #bxh mu #bxh ngoại hạng anh

