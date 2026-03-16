Vì sao tuyển thủ điền kinh Nguyễn Trung Cường không tranh chấp thứ hạng chính thức tại Tiền Phong Marathon 2026?

TPO - Tuyển thủ điền kinh quốc gia Nguyễn Trung Cường tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67, năm 2026 với một cương vị mới, vừa là thách thức cho bản thân, nhưng cũng thể là… niềm vui cho các đối thủ.

Bá chủ đường chạy bán marathon nam quốc gia

Cái tên Nguyễn Trung Cường đã gắn bó với điền kinh Hà Tĩnh, quê hương của chàng trai 26 tuổi này kể từ khi anh dấn thân theo nghiệp thể thao. Là thành viên của đội tuyển điền kinh quốc gia, có sở trường ở các cự ly 3000m chướng ngại vật, 5000m…, nhưng Trung Cường cũng là một vận động viên xuất sắc ở các cự ly dài hơn như 10km hay bán marathon (21,0975km)…

Ngoài những giải đấu quốc tế thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng giành Huy chương Vàng SEA Games 2023, 2025 (3000m chướng ngại vật), Trung Cường cũng tham gia các giải chạy phong trào ở cự ly bán marathon và anh hiện đang được ghi nhận là vận động viên chạy 21,0975km nhanh nhất Việt Nam.

Tại giải chạy bán marathon quanh Hồ Tây vào tháng 4/2025, Trung Cường vô địch và đạt thành tích 01 giờ 06 phút 18 giây (01:06:18), với pace trung bình 3:09 (3 phút 09 giây mỗi km). Thông số này còn tốt hơn kỷ lục quốc gia của Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước cũ, nay thuộc Đồng Nai) 01:06:38 tới 20 giây (được lập tại giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam, Hà Nội 1/1/2024).

Tuy nhiên, thành tích của Trung Cường không được coi là kỷ lục quốc gia mới do giải đấu anh tham gia chưa được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cấp chứng nhận.

Dù chưa được chính thức coi là người nắm giữ kỷ lục quốc gia bán marathon nam Việt Nam, nhưng cái tên Nguyễn Trung Cường và thông số 01:06:18 hiện vẫn đang dẫn đầu bảng thông số chạy 21,0975km của làng chạy đường dài trong nước.

Nguyễn Trung Cường tham dự Tiền Phong Marathon để "kiểm tra thành tích".

Bước ngoặt mới ở Tiền Phong Marathon 2026

“Đánh đâu thắng đó” ở đường chạy bán marathon sở trường vài năm gần đây, Nguyễn Trung Cường dĩ nhiên vẫn được xếp đầu trong danh sách hạt giống ứng cử viên chức vô địch bán marathon nam hệ nâng cao của Tiền Phong Marathon 2026 diễn ra tại Khánh Hoà ngày 29/3 tới đây.

“Tôi đã tham gia giải Việt dã toàn quốc báo Tiền Phong từ năm 2015 đến giờ. Khi mới chập chững đến với điền kinh, thì đây cũng là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà tôi đã tham gia. Đây là giải đấu lịch sử đã ghi dấu tuổi thanh xuân của tôi. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi chính là mùa giải 2024 ở Phú Yên khi năm đó tôi lần đầu vô địch cự ly 21km”, Nguyễn Trung Cường chia sẻ.

Trên thực tế, Trung Cường hiện là đương kim vô địch và đã có hai năm liên tiếp vô địch ở nội dung này. Năm 2024, khi giải tổ chức tại Phú Yên, anh về nhất với thành tích 1:08:13 (pace 3:14). Còn năm ngoái, khi giải đấu diễn ra tại Quảng Trị, Trung Cường đã bảo vệ thành công ngôi vị với thông số 01:07:16 (pace 3:11).

Năm nay, Trung Cường vẫn sẽ dự tranh bán marathon nam hệ nâng cao. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 2000 sẽ không được tính thành tích chính thức, mà chỉ được tính là “thi đấu kiểm tra thành tích”. Ở Tiền Phong Marathon 2026, Nguyễn Trung Cường được đăng ký dưới màu áo đoàn Quân Đội, thay vì đơn vị chủ quản cũ là Hà Tĩnh. Đây được coi là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp điền kinh của Trung Cường.

Theo quy định của điều lệ Đại hội, các vận động viên phải hoàn tất thủ tục chuyển nhượng trước ngày 31/12/2025 mới được tham gia thi đấu chính thức. Tuy nhiên, Trung Cường mới hoàn tất chuyển nhượng từ đơn vị Hà Tĩnh sang Quân Đội từ đầu tháng 3 nên chỉ tham dự để "kiểm tra thành tích" và không tranh chấp huy chương.

Tòng Văn Hoàn là ứng viên sáng giá cho HCV chính thức của cự ly bán marathon.

Cơ hội mới cho các đối thủ của Trung Cường

Khi Nguyễn Trung Cường không tranh chấp thứ hạng chính thức, nội dung bán marathon nam hệ nâng cao của Tiền Phong Marathon 2026 sẽ chỉ còn 16 đối thủ. “Về góc độ chuyên môn, tôi thấy giải năm nay có khá nhiều vận động viên mạnh, trong đó có một số vận động viên trẻ rất triển vọng”, Trung Cường nhận định.

Tòng Văn Hoàn trở thành ứng cử viên sáng nhất cho tấm huy chương vàng. Năm ngoái, chàng trai sinh năm 2005 đã về nhì, sau đàn anh Trung Cường trên đất Quảng Trị, với thành tích 01:09:33. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để đoàn Lai Châu có thứ hạng cao ở nội dung vốn là đất diễn của các đoàn khác trong nhiều năm trước.

Dương Minh Hùng của Quân Đội cũng được đánh giá là hạt giống đứng bục khi chàng trai trẻ sinh năm 2007 cũng gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng gần đây. Tại giải chạy Di sản Hà Nội tháng 11/2025, Hùng đã vô địch 21,0975km với thông số tốt 01:11:19 (pace 3:23) và sẽ là vận động viên đầy tiềm năm khi năm nay mới chỉ 19 tuổi.

Rất có thể kịch bản nội dung bán marathon nam hệ nâng cao của Tiền Phong Marathon 2026 sắp tới không khác hai năm trước khi Nguyễn Trung Cường sẽ cán đích đầu tiên. Nhưng thứ hạng đứng bục chính thức thì chắc chắn sẽ có nhà vô địch mới. Ai sẽ là người mang về điểm số cũng như thành tích cho đơn vị chủ quản? Hãy cùng chờ đón cuộc đua hấp dẫn tại Khánh Hoà vào ngày 29/3 tới.