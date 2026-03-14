Tiền Phong Marathon trong mắt vận động viên: Thử thách, ký ức và niềm tự hào

TPO - Với nhiều vận động viên điền kinh Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) không chỉ là nơi tranh tài mà còn là hành trình gắn liền với ký ức, tuổi trẻ và những cột mốc sự nghiệp. Những chia sẻ của các vận động viên tham dự giải phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của giải thể thao lâu đời nhất Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh: 'Tiền Phong Marathon là cuộc hẹn của những người yêu chạy bộ'

Với 9 lần liên tiếp vô địch cự ly 5km nữ tuyển, Nguyễn Thị Oanh là một trong những gương mặt gắn bó sâu sắc với Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Với nữ tuyển thủ quê Bắc Giang, mỗi mùa giải không chỉ là cuộc cạnh tranh trên đường chạy mà còn là cuộc hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu chạy bộ trên khắp cả nước. Năm nay, với quy mô hơn 12.000 người, Tiền Phong Marathon tiếp tục cho thấy sức hút của giải thể thao lâu đời nhất Việt Nam.

Theo Oanh, nét đặc biệt của Tiền Phong Marathon nằm ở việc giải đấu mỗi năm lại được tổ chức tại một địa phương khác nhau. Nhờ vậy, các vận động viên không chỉ thi đấu mà còn có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất mới, khám phá thêm về văn hóa và con người ở khắp mọi miền Tổ quốc.

“Mỗi năm giải đấu lại được tổ chức ở một địa phương khác nhau. Điều đó giúp không chỉ riêng tôi mà tất cả các vận động viên đều có cơ hội đến với nhiều vùng miền của Việt Nam, vừa thi đấu vừa tìm hiểu thêm về văn hóa và con người ở mỗi nơi”, cô chia sẻ.

Năm nay, Tiền Phong Marathon đến với Khánh Hòa. Với Oanh, đây là điểm đến quen thuộc nhưng vẫn luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt.

“Khánh Hoà là thiên đường du lịch biển nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, vịnh biển xinh đẹp và nhiều di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc. Tôi từng đến đây một lần nhưng chưa có nhiều thời gian để tham quan. Hy vọng lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đấu, tôi sẽ có cơ hội khám phá thêm vẻ đẹp của thành phố biển”, nữ vận động viên nói.

Không chỉ là một giải đấu, Tiền Phong Marathon còn mang ý nghĩa đặc biệt với những vận động viên từng nhiều lần góp mặt. Với Oanh, mỗi lần đứng trước vạch xuất phát đều gợi lên cảm giác đang tiếp nối một hành trình dài của điền kinh Việt Nam.

“Tiền Phong Marathon là giải thể thao lâu đời nhất Việt Nam. Khi đứng ở vạch xuất phát, tôi luôn có cảm giác mình đang nối tiếp hành trình kéo dài nhiều thập kỷ, nơi rất nhiều thế hệ vận động viên từng thi đấu, từng mơ ước và từng bứt phá”, Oanh bày tỏ.

Nguyễn Trung Cường: 'Tiền Phong Marathon là một phần ký ức thanh xuân'

Đối với Nguyễn Trung Cường, đương kim vô địch cự ly 21km, Tiền Phong Marathon không chỉ là một giải đấu lớn, mà còn là một phần thanh xuân, một phần ký ức gắn với hành trình trưởng thành của anh trong điền kinh.

“Tôi đã tham gia Tiền Phong Marathon từ năm 2015 đến tận bây giờ. Khi mới bước chân vào điền kinh chuyên nghiệp, đây cũng là giải đầu tiên mà tôi tham gia. Nó giống như một kỷ niệm đáng nhớ về tuổi thanh xuân và hành trình điền kinh chuyên nghiệp của tôi", Trung Cường chia sẻ.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất, Trung Cường không cần suy nghĩ lâu. “Đó là giải Tiền Phong Marathon tại Phú Yên, lần đầu tiên tôi vô địch cự ly 21km. Chiến thắng ấy không chỉ mang lại danh hiệu, mà còn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác khi về đích. Đó là khoảnh khắc mà tôi hiểu rằng mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng".

Năm nay, khi giải đấu trở lại với Khánh Hòa, Trung Cường cũng mang theo nhiều kỳ vọng. "Tôi đã đến Khánh Hoà một lần rồi. Đây là một thành phố rất xinh đẹp, có nhiều địa điểm văn hóa - du lịch nổi tiếng". Theo Trung Cường, cung đường chạy ôm biển tại Khánh Hoà khá đẹp và tương đối bằng phẳng - yếu tố có thể giúp các vận động viên thi đấu hưng phấn và đạt thành tích tốt.

Hoàng Thị Ngọc Hoa: Tiền Phong Marathon là cuộc chiến vượt giới hạn bản thân

Hoàng Thị Ngọc Hoa, đương kim vô địch marathon nữ, cho rằng Tiền Phong Marathon là giải đấu mà bất kỳ vận động viên điền kinh nào ở Việt Nam cũng muốn một lần thi đấu bởi đây là giải vô địch Quốc gia danh giá và có lịch sử lâu đời.

Điều khiến cô yêu thích nhất ở giải đấu này chính là cảm giác thử thách: “Cự ly marathon luôn khắc nghiệt. 42,195km không chỉ là cuộc chiến với đối thủ, mà còn là cuộc chiến với chính bản thân mình. Tiền Phong Marathon khiến thử thách đó trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều, bởi đây là giải vô địch quốc gia, nơi quy tụ những vận động viên mạnh nhất".

Nhưng marathon không chỉ là sự khắc nghiệt. Theo Ngọc Hoa, điều làm nên vẻ đẹp của giải đấu còn nằm ở bầu không khí. Tiền Phong Marathon có không khí của một lễ hội thể thao thực sự. Trên những cung đường chạy, mỗi mùa giải, đều có rất đông khán giả, bà con địa phương đứng dọc hai bên đường để cổ vũ. Đây là điều hiếm thấy ở các giải chạy phong trào khác.

“Nhiều khi đang mệt, chỉ cần nghe vài tiếng ‘cố lên!’ là lại có thêm năng lượng để tiếp tục. Đó là khoảnh khắc mà mọi vận động viên đều nhớ mãi", Ngọc Hoa cho biết.

Bùi Thị Thu Hà: 'Tiền Phong Marathon đi qua, tôi đều muốn quay trở lại'

Đối với Bùi Thị Thu Hà, vận động viên thi đấu nội dung 5km nữ tuyển, Tiền Phong Marathon luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là một giải đấu lớn của điền kinh Việt Nam, đây còn là sân khấu nơi mỗi vận động viên buộc phải bước vào với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

“Tiền Phong Marathon là giải đấu lâu năm của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và đồng thời là giải Vô địch quốc gia, vì vậy các vận động viên đều có sự chuẩn bị rất kỹ càng trước khi bước vào cuộc đua", Thu Hà chia sẻ.

Ở một giải đấu tầm cỡ quốc gia, sự cạnh tranh luôn rất khốc liệt. Mỗi vận động viên đều hiểu rằng chỉ có sự chuẩn bị nghiêm túc và bền bỉ trong tập luyện mới giúp họ đủ khả năng vượt qua những đối thủ mạnh nhất. Trong số những đối thủ mà Thu Hà nhắc đến có một cái tên rất quen thuộc với điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh.

“Chị Oanh vừa là một người chị, vừa là đồng đội tập luyện cùng em, nhưng đồng thời cũng là một đối thủ rất mạnh. Vì vậy em luôn cố gắng duy trì tập luyện với cường độ cao nhất để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu", Thu Hà nói.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Thu Hà cũng đánh giá cao công tác tổ chức của Tiền Phong Marathon, giải đấu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới điền kinh Việt Nam suốt nhiều thập kỷ.

“Tôi rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của giải. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị rất chỉn chu và tỉ mỉ, từ việc đo đạc cung đường, bố trí lực lượng hỗ trợ, các điểm tiếp nước cho đến công tác điều phối giao thông và đảm bảo an toàn cho vận động viên trong suốt cuộc đua", cô chia sẻ.

Theo Thu Hà, chính sự chuẩn bị chu đáo ấy giúp các vận động viên có tâm lý thoải mái khi thi đấu và có thể tập trung hoàn toàn vào đường chạy của mình. “Nhờ vậy chúng tôi có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc đua. Có lẽ cũng vì thế mà sau mỗi mùa giải Tiền Phong Marathon khép lại, tôi lại mong chờ được quay trở lại ở mùa giải tiếp theo", Thu Hà nói.