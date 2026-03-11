Khánh Hòa sẵn sàng cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026

TPO - Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút chỉnh trang cung đường chạy, tăng cường an ninh và bố trí lực lượng y tế, sẵn sàng đón 12.000 - 15.000 vận động viên về tranh tài.

Chuẩn bị toàn diện cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong

Từ ngày 27 - 29/3/2026, tỉnh Khánh Hòa - địa phương nổi tiếng với những bãi biển đẹp và điểm đến du lịch hấp dẫn sẽ trở thành điểm hẹn của 12.000 - 15.000 vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 với chủ đề “Đón ánh bình minh”.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ đi qua 3 phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang và Nam Nha Trang.

Để chuẩn bị cho sự kiện quy mô này, tỉnh Khánh Hòa đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương. Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại các địa bàn có cung đường chạy đi qua, công tác phối hợp đã được triển khai đồng bộ, với trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị.

Ông Lê Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Phạm Văn Đồng), xử lý triệt để các vị trí ổ gà nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên trong quá trình thi đấu.

Bên cạnh đó, phường cũng yêu cầu các tổ dân phố, khu dân cư tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị; đồng thời chấn chỉnh tình trạng chó thả rông, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán không đúng quy định, góp phần tạo không gian thông thoáng và an toàn cho giải đấu.

Ông Bùi Văn Nhiệm - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Nha Trang, cho biết, địa phương được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền về giải chạy, cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm và các cung đường thi đấu để người dân nắm bắt. Qua đó, người dân có thể tham gia cổ vũ, góp phần lan tỏa không khí sôi động của giải và quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách và bạn bè gần xa.

Theo ông Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, địa phương đang phối hợp với ngành y tế tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn và cơ sở lưu trú phục vụ du khách trước, trong và sau thời gian diễn ra giải. Đồng thời, phường cũng tăng cường quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các tuyến đường chạy cũng như khu vực tổ chức các hoạt động của giải.

Chủ động phương án y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống

Song song với công tác chuẩn bị về hạ tầng và môi trường, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa cũng đang xây dựng phương án phục vụ y tế nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các vận động viên và người tham gia giải.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ đón từ 12.000 - 15.000 vận động viên về tranh tài.

Ông Nguyễn Đình Thoan - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết, sở đã có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai công tác hỗ trợ y tế phục vụ giải.

Theo đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa được giao chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án xử lý, ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp trong quá trình tổ chức giải. Các bệnh viện đa khoa như Khánh Hòa, Yersin, Tâm Trí và 22/12 sẽ phối hợp hỗ trợ xe cứu thương, nhân lực, thuốc và trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo công tác sơ cấp cứu khi cần thiết.

Ông Lê Trần Anh Thi - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ y tế cho giải từ rất sớm. Theo dự kiến, Trung tâm sẽ bố trí 19 trạm y tế dọc theo cung đường thi đấu, mỗi trạm có 1 bác sĩ và 2 y sĩ hoặc điều dưỡng, cùng 4 lều y tế dã chiến để sẵn sàng sơ cấp cứu khi cần thiết.

Ngoài ra, đơn vị cũng bố trí 5 xe cứu thương, trên mỗi xe đều có bác sĩ và y sĩ túc trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong quá trình thi đấu. Bên cạnh lực lượng y tế tại hiện trường, một bộ phận y, bác sĩ sẽ thường trực tại Trung tâm Cấp cứu 115 để tiếp nhận và điều trị kịp thời cho các vận động viên hoặc người tham gia giải khi gặp vấn đề về sức khỏe.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Tổ chức khảo sát thực địa để bố trí các trạm y tế tại những vị trí phù hợp nhất. Với kinh nghiệm phục vụ nhiều giải thể thao tại địa phương trước đây, chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng tốt yêu cầu của Ban Tổ chức, góp phần đảm bảo an toàn y tế để giải đấu diễn ra thành công”, ông Thi chia sẻ.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng và triển khai kế hoạch. Lực lượng chức năng sẽ bố trí bảo vệ tại các khu vực tổ chức sự kiện và trên các tuyến đường chạy; đồng thời xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, cấm đường và điều phối tại các điểm giao cắt, cũng như bố trí cảnh sát giao thông dẫn đoàn vận động viên theo kế hoạch tổ chức giải.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, với quy mô uy tín và chuyên nghiệp của giải, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức. Các đơn vị được yêu cầu bám sát kế hoạch, tập trung đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị. Đồng thời, tỉnh thường xuyên theo dõi tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và chất lượng cao.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng, môi trường, an ninh đến công tác y tế, tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ trở thành một ngày hội thể thao sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa năng động, thân thiện đến với du khách và bạn bè trong và ngoài nước.