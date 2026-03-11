Thủ môn Tottenham mắc liền 2 lỗi ngớ ngẩn, bị thay ra chỉ sau 17 phút

TPO - Thủ môn Antonin Kinsky của Tottenham đã bị thay ra chỉ sau 17 phút đầu tiên, sau 2 sai lầm tai hại trong trận đấu với Atletico Madrid.

Kinsky ôm mặt sau sai lầm. Ảnh: AP

Antonin Kinsky bất ngờ được HLV Igor Tudor trao cơ hội bắt chính lần đầu tiên kể từ tháng 10 trong trận đấu tại vòng 1/8 Champions League với Atletico Madrid. Đây được xem là quyết định mạo hiểm của HLV người Croatia trong bối cảnh Tottenham đang sa lầy khủng hoảng.

Nhiều người tin rằng Antonin Kinsky được bắt chính vì Guigliemo Vicario liên tục mắc lỗi trong thời gian qua.Tuy nhiên, thủ môn người CH Séc không thể tận dụng thời cơ để tỏa sáng mà ngược lại, anh đã có màn trình diễn thảm họa khiến Tottenham thua đậm.

Ngay ở phút thứ 5, Kinsky đã chuyền hỏng trong vòng cấm Tottenham và tạo cơ hội cho Marcos Llorente mở tỷ số. Vài phút sau, thủ môn này tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng vì cú trượt chân của đồng đội. Thế nhưng, ác mộng chỉ thực sự đến với Kinsky ở phút 15, khi anh chuyền hụt bóng trong tình huống không chịu áp lực nào và tạo điều kiện cho Julian Alvarez dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Kinsky buồn bã rời sân. Ảnh: AP

Kinsky hoàn toàn sụp đổ sau bàn thua thứ 3, và HLV Igor Tudor đưa ra quyết định cực kỳ phũ phàng: thay anh ra sân ở phút 17. Theo thống kê của Opta, Kinsky chính là thủ môn bị thay ra sớm nhất trong lịch sử Champions League nếu không tính các trường hợp dính chấn thương.

Các cầu thủ Tottenham lần lượt ôm động viên Kinsky khi thủ môn này rời sân. Tuy nhiên, HLV Igor Tudor hoàn toàn phớt lờ anh. Kinsky gần như đã bật khóc và cúi gằm mặt bước về băng ghế kỹ thuật.

Thực tế, sự thay đổi này không tạo ra khác biệt nào cho Tottenham. Họ thủng lưới thêm 2 bàn và kết thúc trận đấu với tỷ số thua 2-5. Đây cũng là trận thua thứ 4 liên tiếp của Spurs với HLV Igor Tudor, đẩy họ chìm sâu vào khủng hoảng.

Sau trận đấu, HLV Igor Tudor giải thích ông quyết định rút Kinsky ra sớm nhằm bảo vệ thủ môn này cũng như toàn đội. Thế nhưng, HLV người Croatia vẫn hứng chịu vô số chỉ trích vì cách hành xử “tàn nhẫn” của ông.