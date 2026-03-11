Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Real Madrid vs Man City, 03h00 ngày 12/3: Thời cơ 'rửa hận'

A Phi

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Man City, lượt đi vòng 1/8 Champions League lúc 03h00 ngày 12/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Real Madrid và Man City. Đội khách có cơ hội tốt để 'rửa hận' bị Los Blancos loại hai mùa liên tiếp gần đây.

real-vs-mc.jpg

Nhận định Real Madrid vs Man City

Real Madrid đối đầu với Man City tại Champions League dường như đã trở thành “chuyện đương nhiên” mà ai cũng đoán được. Ngay sau khi phải đá play-off, người Real đã lên tiếng “đọc vị” lá thăm tiếp theo của họ mang tên Man City và thực tế xảy ra đúng như vậy.

Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu đã gặp nhau ở vòng loại trực tiếp trong bốn mùa giải gần đây. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có hai đội bóng gặp nhau ở vòng loại trực tiếp Champions League trong 5 mùa giải liên tiếp. Giữa họ có lẽ không còn gì mới mẻ để tạo bất ngờ nữa.

Đội bóng của Pep Guardiola đã bị Real Madrid loại ở vòng play-off mùa trước, và hai đội đã chạm trán nhau ở mùa giải này, với chiến thắng 2-1 nghiêng về Man City tại sân Santiago Bernabeu ở vòng bảng. Giờ đây, Los Blancos đối mặt với nguy cơ chịu một thất bại khác trước kình địch đến từ nước Anh. Họ không chỉ phải thay tướng giữa mùa, mà còn vật lộn với cơn bão chấn thương suốt thời gian qua.

Rodrygo đã ghi bàn cho Real Madrid trong trận đấu ở vòng bảng, nhưng anh sẽ vắng mặt vào rạng sáng mai do chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Kylian Mbappe đã ghi 4 bàn trong các trận play-off mùa trước, nhưng khả năng anh ra sân trong trận này vẫn còn bỏ ngỏ do đã bỏ lỡ 3 trận gần đây của Real Madrid vì chấn thương đầu gối.

Ngôi sao người Pháp đã ghi nhiều bàn thắng vào lưới Man City hơn bất kỳ đối thủ nào khác (7). Anh ấy đã ghi được 13 bàn thắng tại Champions League mùa này, nghĩa là chỉ còn thiếu 4 bàn nữa để san bằng kỷ lục 17 bàn thắng trong một mùa giải của Cristiano Ronaldo.

mbappe-real-madrid-1-22029.jpg
Mbappe nhiều khả năng vắng mặt

Jude Bellingham là một mối lo ngại khác về chấn thương đối với gã khổng lồ Tây Ban Nha, khiến HLV Alvaro Arbeloa không còn nhiều lựa chọn cho hàng tấn công. Áp lực ghi bàn sẽ đặt lên vai Vinicius Junior, người vốn thi đấu phập phù kể từ đầu mùa.

Trong bối cảnh đó, Real Madrid có thể phải tính đến phương án không giống với phong cách của họ: chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Phong độ đỉnh cao của Thibaut Courtois là cơ sở để họ triển khai chiến thuật này, bất chấp sự phản đối có thể xuất hiện trên các khán đài sân Bernabeu.

Tính cả trận chung kết năm 2022 đến nay, Courtois chỉ để thủng lưới 39 bàn (không tính bàn phản lưới nhà) khi phải đối mặt với tổng số bàn thua ước tính lên đến 53,2 bàn tại Champions League. Hiệu số chênh lệch (+14,2) là cao nhất so với bất kỳ thủ môn nào khác trong giải đấu ở giai đoạn này.

Ở hướng ngược lại, Man City cũng phải trông cậy vào thủ môn Donnarumma để giành kết quả có lợi trước trận lượt về tại Etihad. Đội khách gần nhất giữ sạch lưới trong một trận đấu vòng loại trực tiếp Champions League trên sân Bernabeu trước Real Madrid là Barcelona, dưới sự dẫn dắt của Guardiola (thắng 2-0), vào tháng 4 năm 2011. Kể từ đó, đội bóng Tây Ban Nha đã ghi bàn trong 39 trận sân nhà liên tiếp, trung bình 2,2 bàn mỗi trận (tổng cộng 86 bàn).

Việc Man City vẫn theo đuổi 4 đấu trường khác nhau ở thời điểm này có thể ảnh hưởng đến kết quả tại Bernabeu. Nhiều ngôi sao của Pep Guardiola có dấu hiệu quá tải trong thời gian qua, đặc biệt là Erling Haaland. Tuy nhiên, anh đã được nghỉ trận đấu với Newcastle ở FA Cup và hứa hẹn sung sức cho trận đấu này.

Sau 2 năm liên tiếp bị Real Madrid loại khỏi Champions League, Man City đang nóng lòng “rửa hận”. Đây là thời cơ hoàn hảo cho họ, khi Los Blancos sứt mẻ đội hình nghiêm trọng và không có HLV thực sự đẳng cấp xứng tầm.

Thành tích đối đầu Real Madrid vs Man City

Trong sáu lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, kết quả là 2 chiến thắng cho Man City, 2 chiến thắng cho Real Madrid và 2 trận hòa.

Phong độ Real Madrid vs Man City

phong-do-real-vs-man-city.png

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Man City

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Arda Guler, Aurélien Tchouameni, Thiago Pitarch, Vinícius Junior, Gonzalo Garcia.

Man City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias, Rayan Ait-Nouri, Bernardo Silva, Rodri, Rayan Cherki, Omar Marmoush, Jérémy Doku, Erling Haaland.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 1-2 Man City

A Phi
#Nhận định Real Madrid vs Man City #soi kèo Real Madrid vs Man City #Real Madrid vs Man City #phong độ Real Madrid vs Man City #thành tích đối đầu Real Madrid vs Man City #Real Madrid #Man City

