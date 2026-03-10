Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Real Madrid vụn vỡ đội hình trước đại chiến Man City

Hương Ly
TPO - Trận đấu tâm điểm vòng 16 đội Champions League giữa Real Madrid và Man City sẽ giảm hấp dẫn khi Mbappe và Bellingham không ra sân, bên cạnh một loạt cầu thủ khác vắng mặt.

real-madrid-cf-v-sevilla-fc-laliga-ea-sports.jpg

Theo Mundo Deportivo, không có điều thần kỳ xảy ra để Kylian Mbappe kịp hồi phục chấn thương cho trận lượt đi vòng 16 đội. Siêu sao người Pháp sẽ tiếp tục chạy đua thời gian để quay lại tập luyện và lấy lại phong độ để sẵn sàng cho trận lượt về trên sân Man City.

Jude Bellingham sẽ tiếp tục vắng mặt. Tuyển thủ Anh dính chấn thương gân khoeo từ đầu tháng 2. Bellingham bắt đầu tập luyện trở lại nhưng đội ngũ bác sĩ Real không dám mạo hiểm để anh đối đầu Man City. Trước đó, Real mất Rodrygo đến hết mùa này vì đứt dây chằng và tổn thương sụn chêm.

Alvaro Carreras là ca chấn thương mới nhất của Real. Danh sách chấn thương của "Kền kền trắng" còn có Eder Militao, David Alaba và Dani Ceballos. Eduardo Camavinga chưa chắc chắn ra sân ở trận này.

Hỏa lực tấn công của Real Madrid sẽ suy giảm 75% sức mạnh khi thiếu vắng Mbappe, Bellingham và Rodrygo cho trận đánh lớn trước Man City. HLV Alvaro Arbeloa sẽ đặt trọn niềm tin vào Vinicius Junior, người đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp đối đầu Real. Bên cạnh đó, Fran Garcia là lựa chọn khả dĩ duy nhất để đá cặp với Vinicius trên hàng công.

Những ca chấn thương đang đẩy Real vào giai đoạn bất ổn của mùa giải 2025/26. HLV Arbeloa đối mặt cùng lúc 2 bài toán khó ở sân Bernabeu khi phải tìm ra phương án chắp vá đội hình và chuẩn bị "sa bàn chiến thuật" cho trận đấu tâm điểm với Man City. Bên kia chiến tuyến là một Pep Guardiola đã quá lão luyện ở sân chơi knock-out Champions League, trong khi vốn kinh nghiệm của Arbeloa bằng 0.

Trái ngược Real, Man City sẽ có đội hình mạnh nhất cho chuyến hành quân đến Bernabeu. Mùa này, 2 CLB từng gặp nhau một lần tại vòng phân nhánh Champions League và Man City thắng Real 2-1 ngay tại Madrid.

Hương Ly
