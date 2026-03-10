Nguyễn Anh Minh đứng trước cơ hội lần đầu vô địch một giải NCAA Division I

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trọng Đạt
TPO - Với tổng điểm -11 sau hai vòng đấu, golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch tại Bandon Dunes Championship 2026, giải đấu thuộc hệ thống NCAA Division I - cấp độ cao nhất của thể thao đại học Mỹ.

1-9983.jpg

Giải đấu năm nay diễn ra tại Bandon Dunes Golf Resort (bang Oregon, Mỹ), một trong những tổ hợp sân golf links ven biển nổi tiếng hàng đầu thế giới. Sân đấu thường thay đổi giữa các sân trong resort, và năm 2026 đang được tổ chức tại sân Pacific Dunes, nơi nổi tiếng với gió mạnh, fairway hẹp và green đầy thử thách.

Nguyễn Anh Minh - tân binh của đội tuyển Đại học Oregon State - đã tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay từ vòng mở màn. Golfer Việt Nam thi đấu thăng hoa với 61 gậy (-10), thành tích tốt nhất vòng và cũng là một trong những vòng đấu ấn tượng nhất của giải năm nay.

Vòng đấu xuất sắc này giúp Anh Minh nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân.

Sang vòng hai, điều kiện thi đấu tại Pacific Dunes trở nên khắc nghiệt hơn khi gió biển mạnh và green được thiết lập khó hơn. Dù vậy, Anh Minh vẫn duy trì được sự ổn định với 70 gậy (-1), ghi 3 birdie và 2 bogey, nâng tổng điểm sau hai vòng lên -11.

Kết quả này giúp golfer Việt Nam tiếp tục độc chiếm ngôi đầu trước khi bước vào vòng đấu quyết định.

Cuộc đua nội bộ của Oregon State

Đối thủ bám đuổi gần nhất của Anh Minh lại chính là đồng đội Rylan Johnson. Golfer người Mỹ có vòng hai ấn tượng với -3 gậy, qua đó nâng tổng điểm lên -8, kém Anh Minh 3 gậy.

Trong golf, khoảng cách này chưa phải tuyệt đối an toàn, đặc biệt trên một sân links nhiều biến số như Pacific Dunes. Tuy nhiên, lợi thế hiện tại giúp Nguyễn Anh Minh nắm quyền tự quyết rất lớn trong cuộc đua tới danh hiệu cá nhân đầu tiên tại NCAA.

Không chỉ tỏa sáng ở bảng cá nhân, Anh Minh và đồng đội đã đưa Oregon State dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.

Sau hai vòng đấu, Oregon State đạt tổng điểm -24, bỏ xa đội xếp thứ hai Oregon Ducks tới 10 gậy. Ngoài Anh Minh và Johnson, golfer Collin Hodgkinson (đang xếp hạng 8 cá nhân) cũng đóng góp quan trọng vào thành tích của đội.

Lần gần nhất Oregon State vô địch đồng đội tại Bandon là tháng 3/2020. Với phong độ hiện tại, “Những chú hải ly” đang đứng trước cơ hội lớn chấm dứt 6 năm chờ đợi ngay trên sân nhà.

Trọng Đạt
