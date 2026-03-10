Đội tuyển nữ Việt Nam: Sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thất bại trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C đã khiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chia tay Asian Cup 2026, lỡ mơ ước lần thứ 2 giành vé tham dự một kỳ World Cup.

anh-chup-man-hinh-2026-03-10-luc-194423.png
HLV Mai Đức Chung đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên nhiều kỳ tích

1. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung hôm nay, đội tuyển nữ Nhật Bản ở một đẳng cấp khác. Họ từng nhấn chìm Ấn Độ tới 11-0 ở vòng đấu trước một cách không mấy khó khăn.

Khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 tại New Zealand, ông Mai Đức Chung đi vào lịch sử với tư cách nhà cầm quân cao tuổi nhất dự giải đấu lớn nhất hành tinh, 72 tuổi. Đấy từng được dự định sẽ là giải đấu cuối cùng vị tướng già họ Mai dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

viet-nam-nhat-ban-2-4081.jpg

Nhưng vì nhiều lý do, ông vẫn tiếp tục gắn bó cùng các học trò, và vẫn tiếp tục đưa đội tuyển nữ Việt Nam đạt những thành tích lớn khác. Tại SEA Games 33 (Thái Lan), nếu không phải sai sót của trọng tài, HLV Mai Đức Chung và các học trò đã có thể thêm 1 lần nữa giành tấm HCV danh giá.

2. Ba trận đấu tại bảng C, Asian Cup nữ 2026, đội tuyển Việt Nam thi đấu rất kiên cường. Nhưng không khó để nhận ra, giai đoạn chuyển giao lực lượng tác động đáng kể đến chất lượng, phong độ và cả lối chơi của đội.

Nếu phải chọn ra gương mặt thứ 2 tiêu biểu cho những thành công rực rỡ của đội tuyển nữ Việt Nam giai đoạn qua, thì đó chỉ có thể là Huỳnh Như. Tiền đạo TPHCM đóng vai trụ cột ở hàng loạt giải đấu lớn, ghi dấu ấn đậm nét trên hàng tiền đạo và cũng chơi thành công khi ra nước ngoài thi đấu.

Huỳnh Như không chỉ ghi điểm với các CĐV bởi tài năng trên sân cỏ, mà còn cả hình ảnh đẹp bên ngoài.

anh-chup-man-hinh-2026-03-10-luc-202619.png

Trận đấu hôm nay với Nhật Bản, cô được cất trên ghế dự bị và chỉ được tung vào sân từ nửa cuối hiệp 2. Ở độ tuổi 35, thật khó đòi hỏi cô có thể rực cháy như thời đỉnh cao.

3. Đội tuyển nữ Việt Nam trên thực tế đã sở hữu những gương mặt mới giàu khao khát và nhiệt huyết. Đó là quá trình cần thiết để một đội bóng duy trì sức chiến đấu, động lực chiến thắng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có lẽ cũng đã phải tính đến phương án đem tới luồng gió mới, tạo đà bứt phá cho các mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Không đội bóng nào thắng mãi, trái bóng không ngừng vận động, đòi hỏi mỗi đội bóng cũng cần những bước chuẩn bị có tính chất dài hơi.

Vĩnh Xuân
#Asian Cup nữ 2026 #Mai Đức Chung #đội tuyển nữ Việt Nam #Huỳnh Như #World Cup

