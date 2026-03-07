Đội tuyển nữ Việt Nam thua sát nút Đài Bắc Trung Hoa ở Asian Cup 2026

Dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể chọc thủng hàng thủ được tổ chức tốt của Đài Bắc Trung Hoa. Trận thua này khiến cửa vào tứ kết của Việt Nam hẹp đi đáng kể.
90'+3: Sau hàng loạt pha hãm thành, bóng đến chân Minh Chuyên. Cô rướn người sút bóng song lại trượt chân, đưa bóng đi ra ngoài đáng tiếc.
90': Hải Linh có bóng ở rìa vòng cấm, chính diện khung thành nhưng cô lại dứt điểm quả thiếu chính xác. Thời gian sắp hết và tuyển nữ Việt Nam có lẽ phải chấp nhận thất bại.
85': Trung vệ tuyển Đài Bắc Trung Hoa bật cao đánh đầu khá nguy hiểm nhưng thủ môn Kim Thanh đã làm chủ tình hình.
80': Trúc Hương và Nguyễn Thị Hoài vào sân, tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực tấn công bằng các pha tạt bóng và các cầu thủ có chiều cao đang xuất hiện.
73': Trọng tài cho 2 phút tiếp nước. Đây là quãng thời gian quý giá để các cầu thủ trấn tĩnh, tìm ra cách tiếp cận khung thành đối thủ một cách hiệu quả nhất.
68': Thái Thị Thảo tạt bóng rất tốt và Huỳnh Như ập vào dứt điểm đưa bóng trúng tay trung vệ đối phương. Nhưng rõ ràng cầu thủ áo xanh đã để tay sát người, không thể có penalty cho tuyển nữ Việt Nam.
63': Tuyển nữ Việt Nam vẫn đang loay hoay tấn công khi đối thủ lui về chơi chắc chắn. Sau hơn 1 tiếng thi đấu, tuyển nữ Việt Nam chưa dứt điểm trúng đích lần nào.
58': Thanh Nhã xuống biên trái rất tốt, cô có đủ thời gian và không gian để đưa ra lựa chọn tiếp theo nhưng tiền vệ này tạt bóng vội vàng, bóng đi ra ngoài khiến một pha tấn công của tuyển nữ Việt Nam bị bỏ phí.
53': Trước sức chắc chắn của đối thủ, tuyển nữ Việt Nam như đang đâm đầu vào tường. Các cầu thủ gần như không có ý tưởng gì trước vòng cấm.
46': Các cầu thủ Việt Nam dĩ nhiên không thể chấp nhận thất bại. Huỳnh Như và Hải Linh đã xuất hiện để giúp đội cải thiện mặt trận tấn công.
45'+4: Hiệp 1 diễn ra với thế trận bí bách của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội sẽ phải cải thiện rất nhiều sau giờ nghỉ nếu muốn hướng đến ít nhất một kết quả hòa.
41': Nhận bóng từ gần cột cờ phạt góc, Thái Thị Thảo quăng chân sút volley đầy táo bạo. Bóng đi chệch khung thành. Pha bóng vừa qua cho thấy sự bế tắc của các cô gái áo đỏ.
35': Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân (ảnh) và Vạn Sự đang tích cực giành bóng để tổ chức các đợt tấn công. Nhưng thực sự Việt Nam vẫn chưa tạo được sức ép về phía đối thủ.
28': Trần Thị Duyên có pha áp sát khung thành. Nhưng hậu vệ này lại dứt điểm bóng vừa nhẹ vừa thiếu chính xác từ cự ly chỉ vài mét.
26': Xuất phát từ một pha tấn công bên cánh trái, Đài Bắc Trung Hoa đã mở tỷ số. Bóng đập xà ngang bật ra và Su Yu Hsuan dứt điểm nhẹ nhàng bằng đầu vào lưới trống. Đài Bắc Trung Hoa dẫn 1-0.
25': Thời tiết nắng nóng lên tới 36 độ C khiến các cầu thủ áo đỏ phải chơi bóng dài, ít luân chuyển bóng nơi hàng tiền vệ để tiết kiệm sức. Tuy nhiên các tiền đạo như Vạn Sự, Bích Thùy quá nhỏ bé.
21': Tuyển nữ Việt Nam chưa thể tìm được sự nhuần nhuyễn trong những pha lên bóng. Thời tiết đang là trở ngại của đội.
16': Những pha xuống cánh bên phải đang là bài tủ trong cách vận hành của Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi đó, Thanh Nhã và Vạn Sự cũng phải lui về để hỗ trợ hơn cho các hậu vệ.
10': Tuyển nữ Việt Nam để hổng hành lang trái. Chen băng xuống thoải mái và tung ra cú sút căng. Bóng đi vọt xà.
5': Điều kiện thời tiết khiến 2 đội không thể đẩy cao tốc độ trận đấu. Các pha chuyền bóng ở đoạn cuối trở nên thiếu chính xác do nắng chói, tầm nhìn của các cầu thủ bị ảnh hưởng.
Huỳnh Như dự bị trận này. Hải Yến sẽ đá chính ở vị trí mũi nhọn. Ngoài ra, đội không có bất cứ thay đổi nào so với trận gặp Ấn Độ.
Tại bảng C, Việt Nam đã giành chiến thắng đầy quan trọng 2-1 trước Ấn Độ. Bàn thắng của Vạn Sự ở phút bù giờ thứ 3 đã thắp lên hy vọng để đội tuyển tiến vào tứ kết và xa hơn là giành vé World Cup 2027.
Trong khi đó, đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa thua trận mở màn trước Nhật Bản. Đó là một trận đấu mà họ phòng thủ rất tốt. Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi nhưng họ hiếm khi đưa bóng xuống đáy biên để thực hiện các pha dàn xếp sở trường. Hàng thủ có thể hình và thể lực của Đài Bắc Trung Hoa đã chơi lăn xả, bọc lót tốt khiến Nhật Bản hầu như cứ lên bóng là bế tắc.
Dù vậy, Đài Bắc Trung Hoa vẫn phải nhận bàn thua sau 2 pha rót bóng vào vòng cấm của đối thủ. Thua Nhật Bản 0-2 là một kết quả chấp nhận được và giờ là lúc Đài Bắc Trung Hoa hạ quyết tâm cải thiện thành tích. Vì trong lịch sử tại Asian Cup, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ. Trái ngược hoàn toàn, Việt Nam đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Cúp bóng đá nữ châu Á.
Trong khi đó ở tương quan đối đầu với Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa cũng lép vế. Họ thua ở vòng play-off giành vé World Cup 2023 và vòng bảng Asian Cup 2006. Các trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa thường rất kín kẽ, giằng co. Thực tế là chỉ 1 lần Việt Nam ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng khi gặp Đài Bắc Trung Hoa tại Cúp châu Á.
Hôm nay, Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng có thể giành kết quả tốt. Đài Bắc Trung Hoa đã không ghi bàn trong 6/7 trận đấu vòng bảng gần nhất tại Cúp châu Á, bao gồm cả trận thua 0-2 trước Nhật Bản trong trận mở màn năm 2026. Trận duy nhất họ có bàn trong giai đoạn này là chiến thắng 5-0 trước Iran năm 2022.
