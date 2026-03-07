Nhận định Wrexham vs Chelsea, 00h30 ngày 8/3: Cẩn thận không thừa

TPO - Nhận định bóng đá Wrexham vs Chelsea, vòng 5 FA Cup lúc 00h30 ngày 8/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Wrexham và Chelsea. FA Cup luôn ẩn chứa các bất ngờ lớn, và Chelsea cần rất thận trọng khi làm khách của đối thủ hạng dưới.

Nhận định Wrexham vs Chelsea

Trong lần chạm trán chính thức đầu tiên kể từ năm 1982, Wrexham sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà ở vòng 5 Cúp FA vào thứ Bảy, với mục tiêu tạo nên bất ngờ lớn tại sân Racecourse Ground.

Đội bóng thuộc Championship này đã đánh bại đối thủ đến từ Premier League là Nottingham Forest trên đường tiến vào vòng đấu này lần đầu tiên kể từ mùa giải 1996-97, nhưng để đánh bại Chelsea sẽ đòi hỏi một màn trình diễn ở đẳng cấp cao hơn nữa từ các cầu thủ của Phil Parkinson.

Wrexham là hiện tượng thú vị của bóng đá Anh những năm gần đây. Họ liên tục thăng hạng sau khi được các ngôi sao Hollywood Rob McElhenney và Ryan Reynolds rót tiền đầu tư. Championship (giải hạng Nhất Anh) dường như chưa phải là điểm cực hạn của Wrexham.

Sau khi đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Championship trước Giáng sinh, đội bóng của Parkinson đã thắng 9 trong 13 trận đấu ở giải đấu, bắt đầu bằng chiến thắng 5-3 trước Sheffield United vào ngày Lễ tặng quà, chuỗi trận thắng này đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 6 và sáng cửa giành vé đá play-off thăng hạng.

Sau một tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu với đội khách đến từ Tây London, Wrexham hy vọng sẽ chấm dứt chuỗi 24 trận thắng liên tiếp của Chelsea trước các đội bóng hạng dưới tại FA Cup - một chuỗi trận chỉ kém chuỗi 28 trận thắng của Arsenal từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 1 năm 2013 và chuỗi 30 trận thắng của Manchester United từ tháng 1 năm 1985 đến tháng 2 năm 2009.

Đây là lý do chính khiến Chelsea phải cẩn thận. Về lý thuyết, The Blues vượt trội đối thủ về mọi mặt. Đội bóng của HLV Liam Rosenior cũng tràn đầy hưng phấn sau khi đánh bại Aston Villa 4-1 vào giữa tuần. Tuy nhiên, thực tế có thể xảy ra bất ngờ vì Liam Rosenior nhiều khả năng chỉ sử dụng các cầu thủ dự bị. Cần biết rằng Chelsea phải làm khách của PSG ở vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần sau và họ cần phải giữ sức cho trận đấu này.

Wrexham sẽ thiếu vắng các cầu thủ bị chấn thương Matty James (ngón chân), Liberato Cacace (gân kheo), Thomas O'Connor (gân kheo) và Ben Sheaf (đầu gối), cũng như những cầu thủ vắng mặt dài hạn Aaron James (đầu gối) và Lewis Brunt (đùi), những người đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 8 và tháng 10. Dù vậy, HLV Parkinson có thể cho tiền đạo kỳ cựu Kieffer Moore đá chính lần đầu tiên trong mùa giải FA Cup năm nay, khi tiền đạo 33 tuổi này hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của đội chủ nhà tại Championship với 11 bàn thắng.

Trong khi đó, Rosenior còn một vài quyết định quan trọng cần đưa ra, khi Filip Jorgensen đang nỗ lực để giành lại vị trí thủ môn chính thức thay cho Robert Sanchez , còn sự trở lại của Marc Cucurella và Romeo Lavia cũng có thể cạnh tranh một suất trong đội hình xuất phát.

HLV người Anh có thể sẽ cân nhắc cho Joao Pedro, người hùng của Villa, nghỉ ngơi, với Liam Delap đá chính ở vị trí tiền đạo, trong khi Reece James và Cole Palmer có thể ngồi trên băng ghế dự bị, vì cả hai đều được Chelsea hạn chế thời gian thi đấu.

Phong độ Wrexham vs Chelsea