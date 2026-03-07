Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Ninh Bình vs Đà Nẵng, 18h00 ngày 7/3: Ông Vũ Tiến Thành có ăn được 'mồi thơm'?

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Ninh Bình vs Đà Nẵng diễn ra vào lúc 18h00 ngày 7/3 ở vòng 15 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Ninh Bình vừa có cuộc đổi tướng chờ đợi một kết quả tốt trước SHB Đà Nẵng đang cần điểm cho cuộc đua trụ hạng.

anh-chup-man-hinh-2026-03-07-luc-083223.png
Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội sẽ đưa Ninh Bình trở lại mạch thắng trận?

Nhận định trước trận đấu Ninh Bình vs SHB Đà Nẵng

Sau chuỗi trận thăng hoa đầu mùa giải, Ninh Bình chùng xuống và để Công an Hà Nội bứt lên trong cuộc đua ở đầu bảng. Kết quả khiến HLV Gerard Albadalejo cùng trợ lý Josep Maria Roma cùng phải ra đi. Người được đưa về Ninh Bình thay ông Albadalejo chính là HLV Vũ Tiến Thành, người từng được bầu Đức và bầu Thuỵ thống nhất dẫn dắt HAGL.

Với 8 điểm cách biệt so với Công an Hà Nội, Ninh Bình đứng trước nhiệm vụ buộc phải đánh bại SHB Đà Nẵng. Đang ở cuối bảng xếp hạng, Đà Nẵng rõ ràng là miếng "mồi thơm" với Ninh Bình, xét cả thế và lực.

Ngoài lợi thế sân nhà, Ninh Bình đang sở hữu lực lượng mạnh ở cả 3 tuyến, đặc biệt tuyến giữa có sự dẫn dắt của tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức. Ninh Bình thường chơi cực tốt trên sân nhà, trong khi thành tích sân khách của SHB Đà Nẵng không mấy tích cực.

anh-chup-man-hinh-2026-03-07-luc-083133.png

Chiến thắng đầu tay sẽ giúp HLV Vũ Tiến Thành có khởi đầu thuận lợi ở đội bóng mới, giúp ông thêm tự tin trong hành trình còn lại của mùa giải. Bên kia chiến tuyến, HLV Lê Đức Tuấn và các học trò sẽ phải nhập trận đầy quyết tâm nếu muốn có điểm ra về. Chiến thắng trước PVF-CAND ở vòng trước tạm thời đảm bảo cho chiếc ghế của ông Tuấn được yên ổn, nhưng nếu tiếp tục chìm ở đáy bảng, không ai chắc chắn SHB Đà Nẵng không có biến động ở băng ghế huấn luyện.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Kết quả các lần gặp nhau gần đây giữa Ninh Bình và SHB Đà Nẵng khá cân bằng, khi mỗi bên đều có 2 chiến thắng. Đây cũng là cơ sở để SHB Đà Nẵng dù bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn có niềm tin tạo nên bất ngờ.

Trong 5 trận gần nhất, Ninh Bình thắng 2 và thua đến 3 trận, gồm cả những thất bại trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn như HAGL. Đà Nẵng tương tự, cũng thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần đây nhất.

Về lực lượng, Ninh Bình vắng tiền vệ U23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn vì chấn thương, trong khi SHB Đà Nẵng thiếu thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Đội hình dự kiến

Ninh Bình: Văn Lâm, Quang Nho, Marcelino, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Văn Thuận, Geovane, Friday.

Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Sơn, Phi Long, Ngọc Hải, Phi Hoàng, Hồng Phúc, Pissano, Anh Tuấn, Ribamar, Văn Long, Nguyên Hoàng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vĩnh Xuân
#V.League 2025/26 #Nguyễn Hoàng Đức #Ninh Bình #bầu Đức #SHB Đà Nẵng

