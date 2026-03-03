Ninh Bình chia tay HLV Tây Ban Nha sau chuỗi trận bạc nhược

TPO - Chuỗi trận đáng thất vọng trong thời gian gần đây của CLB Ninh Bình khiến HLV Gerard Albadalejo mất việc sau hơn 8 tháng nắm quyền.

Ninh Bình FC thanh lý hợp đồng với HLV Gerard Albadalejo.

CLB Ninh Bình đã chính thức nói lời chia tay HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo sau khi đội bóng trải qua chuỗi trận không như mong đợi tại V-League 2025-2026. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng đất cố đô đánh mất vị thế ở nhóm dẫn đầu và đối diện nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Giọt nước tràn ly là thất bại 2-3 trên sân của Nam Định ở vòng 14. Trận thua này nối dài chuỗi ba trận trắng tay liên tiếp của Ninh Bình. Đáng nói, ở cả ba trận đấu, đội bóng đều có thời điểm nắm lợi thế nhưng lại để tuột chiến thắng bởi những sai lầm ở cuối trận. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến Ninh Bình từ vị trí cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu rơi xuống thứ ba trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với đội dẫn đầu bị nới rộng đáng kể, trong khi mùa giải đã bước sang giai đoạn quan trọng.

HLV Albadalejo gia nhập Ninh Bình từ tháng 7/2025, trước mùa giải 2025/2026. Ông đã giúp Ninh Bình khởi đầu như mơ khi bất bại 11 trận liền tại V-League, trong đó có 8 chiến thắng để đứng đầu bảng. Đội bóng cố đô còn vào tứ kết Cúp Quốc gia sau khi lần lượt đánh bại Phú Thọ và Hải Phòng.

Tuy nhiên, sau quãng nghỉ nhường chỗ cho U23 Việt Nam tập trung, Ninh Bình toàn thua ba trận trong năm 2026, lần lượt trước Công an Hà Nội, HAGL và Nam Định. Chiến lược gia người Tây Ban Nha còn để lại hình ảnh xấu xí trong thất bại trước Công an Hà Nội. Ông đã có phản ứng dữ dội với tổ trọng tài, dẫn đến án treo giò hai trận kế tiếp từ Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam.

Trên trang Facebook của CLB Ninh Bình, ban lãnh đạo gửi lời cảm ơn những đóng góp của HLV trưởng Gerard Albadalejo và trợ lý HLV Josep Maria Roma. CLB viết: "Trong giai đoạn lượt đi của mùa giải 2025/26, HLV Gerard Albadalejo, trợ lý HLV Josep Maria Roma đã có nhiều đóng góp quý báu giúp Ninh Bình FC ghi được nhiều dấu ấn nhất định.

Ninh Bình FC xin được gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất tới Huấn luyện viên trưởng và Trợ lý Huấn luyện viên, những người không chỉ truyền đạt cho các cầu thủ chiến thuật, kỹ năng chuyên môn mà còn nêu cao tinh thần đoàn kết - những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của toàn đội. Xin chúc HLV Gerard Albadalejo, trợ lý HLV Josep Maria Roma thật nhiều sức khỏe và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trên chặng đường phía trước".