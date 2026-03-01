Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình, 18h00 ngày 1/3: Chờ duyên tướng mới

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình ở vòng 14 LPBank V.League 1-2025/26 diễn ra lúc 18h00 ngày 1/3. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

anh-chup-man-hinh-2026-03-01-luc-065001.png
Cả Nam Định và Ninh Bình đều có phong độ không tốt thời gian gần đây

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình

Một cuộc khủng hoảng đang manh nha ở Thép Xanh Nam Định mùa này khi lần thứ 2 họ phải thay HLV trưởng. Chỉ sau hơn 3 tháng được bổ nhiệm, ông Mauro Jeronimo đã phải nói lời chia tay vì thành tích không có sự cải thiện của đội bóng.

Nam Định từ ứng viên vô địch đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với chỉ 13 điểm. Đây là kết quả đầy bất ngờ khi Nam Định sở hữu dàn quân "khủng" cả nội và ngoại binh. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son chưa đem lại hiệu ứng tích cực cho hàng tấn công Nam Định ở mặt trận V.League.

Thay thế ông Jeronimo không ai khác, chính là HLV Vũ Hồng Việt. Việc đưa ông Vũ Hồng Việt trở lại cho thấy Nam Định hiện không có nhiều lựa chọn cho vị trí thuyền trưởng. Việc sử dụng "người cũ" có điểm thuận lợi bởi HLV Vũ Hồng Việt có nhiều năm dẫn dắt Nam Định, hiểu khá rõ tình hình của đội.

anh-chup-man-hinh-2026-03-01-luc-065122.png

Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình trở thành hiện tượng mùa này khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhiều vòng đấu. Đội bóng của Nguyễn Hoàng Đức chỉ lùi lại khi Công an Hà Nội bứt tốc quá mạnh mẽ.

Với việc đã để Công an Hà Nội bỏ xa 8 điểm, Ninh Bình buộc phải đánh bại Nam Định để duy trì cuộc đua vô địch. Điều này khiến cho cuộc đối đầu giữa đôi bên trở nên hết sức khó đoán.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Đà hưng phấn của Ninh Bình đã chùng xuống các vòng đấu vừa qua, và chính điều đó khiến họ bị Công an Hà Nội vượt qua. Trong 5 trận gần nhất, Ninh Bình thắng 3 thua 2 nhưng đáng chú ý cả 2 trận thua đều ở 2 vòng mới nhất. Cụ thể là thất bại trước chính Công an Hà Nội và sau đó là cú ngã ngựa bất ngờ trước HAGL.

Nam Định trong khi đó thua 1, thắng 1 và hoà đến 3 trong 5 trận gần nhất. Xét thành tích đối đầu, Ninh Bình trội hơn khi thắng trong cả 2 lần đối đầu Nam Định.

Về lực lượng, Ninh Bình có đầy đủ quân số tốt nhất trong khi Nam Định có thể thiếu Văn Toàn vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Ninh Bình

Nam Định: Nguyên Mạnh, Đình Sơn, Lucas Alves, Thanh Hào, Văn Kiên, Văn Vũ, Hoàng Anh, Caio Cesar, Ti Phông, Romulo, Xuân Son.

Ninh Bình: Văn Lâm, Hải Đức, Marcelino, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Thái Bình, Đức Chiến, Bảo Toàn, Tiến Anh, Geovane, Gustavo.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 1-1 Ninh Bình

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tiểu Yến
#V.League #Nguyễn Xuân Son #Nam Định #Ninh Bình #Nguyễn Hoàng Đức #Vũ Hồng Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục