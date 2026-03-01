Nhận định Fulham vs Tottenham, 21h00 ngày 1/3: Gà trống gặp khó

TPO - Nhận định bóng đá Fulham vs Tottenham, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham bước vào chuyến làm khách trước Fulham trong tâm thế đầy bất ổn khi chuỗi trận không thắng tiếp tục kéo dài. Trong khi đó, đội chủ sân Craven Cottage đang dần lấy lại sự ổn định và sẵn sàng tận dụng thời cơ để chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu.

Tottenham bị đánh giá thấp hơn Fulham vào thời điểm hiện tại.

Nhận định Fulham vs Tottenham

Một khởi đầu không thể “khó nhằn” hơn đang chờ đợi Igor Tudor khi ông có màn ra mắt tại Premier League trong bối cảnh Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng lực lượng. Cơn bão chấn thương kéo dài khiến đội hình Spurs sứt mẻ nghiêm trọng, và thử thách càng trở nên khắc nghiệt khi họ vừa trải qua thêm một trận derby Bắc London đầy thất vọng.

Trong trận đấu với Arsenal vào cuối tuần trước, Tottenham bị đoàn quân của Arteta hủy diệt với tỷ số 4-1. Trận thua khiến “Gà trống” ngụp lặn ở vị trí thứ 16. Trong khi 19 đội bóng còn lại ở giải đấu đều đã nếm trải ít nhất một chiến thắng trong năm 2026, Tottenham vẫn chưa biết mùi ba điểm. Chuỗi trận không thắng tại Premier League đã kéo dài đến con số 9.

Trớ trêu thay, những chuyến xa nhà lại mang về nhiều điểm số hơn cho Tottenham mùa này. Họ giành 19/29 điểm tại giải đấu khi thi đấu sân khách, đồng thời duy trì hiệu suất ghi bàn tương đối ổn định mỗi khi rời London, với ít nhất hai bàn ở ba trong bốn chuyến làm khách gần nhất trên mọi đấu trường. Đó có thể là điểm tựa hiếm hoi cho Tudor khi chuẩn bị cho chuyến đi tới Craven Cottage.

Bên kia chiến tuyến, Fulham cũng không thiếu sự tự tin khi đá sân khách. Chiến thắng trước Sunderland ở vòng 27 giúp Fulham chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp. Hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, Fulham vẫn còn cơ hội chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu, khoảng cách với Brentford là sáu điểm, nhưng đội bóng của Marco Silva đá ít hơn 1 trận. Phong độ sân nhà của họ cũng từng rất ấn tượng trong giai đoạn cuối năm và đầu năm mới, với bốn chiến thắng và một trận hòa trong năm trận liên tiếp, trước khi bị Everton chặn đứng.

Đáng chú ý, Fulham có lý do để tin vào kết quả tích cực trước Tottenham. Mùa trước, họ đánh bại Spurs 2-0 trong cuộc đối đầu tương tự, và chiến thắng 2-1 ngay tại sân Tottenham Hotspur hồi tháng 11 mở ra cơ hội hoàn tất cú đúp thắng lợi trước “Gà trống” trong một mùa giải Premier League, điều họ chưa từng làm kể từ mùa 2003-2004.

Trong bối cảnh Tottenham còn bộn bề khó khăn và chưa tìm ra lời giải cho bài toán phong độ, Fulham rõ ràng nắm trong tay không ít lợi thế về tinh thần lẫn sự ổn định. Với Tudor, đây là bài kiểm tra về khả năng vực dậy một tập thể đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Fulham vs Tottenham

Tottenham đang có phong độ rất tệ. Họ đã không thắng 4 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 3 thất bại. Chiến thắng gần nhất là trước Frankfurt tại Champions League.

Thành tích của Fulham trong năm nay là khá tốt, với vị thế của một đội bóng tầm trung. Fulham thắng 5, hòa 2, thua 4.

Thành tích đối đầu trong thời gian gần đây đang nghiêng về phía Fulham. Họ bất bại 4 trận trước “Gà trống” và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 lần đọ sức gần nhất.

Thông tin lực lượng Fulham vs Tottenham

Tottenham không có sự phục vụ của Kulusevski, Maddison, Bentancur, Kudus, Ben Davies, Bergvall, Odobert, Udogie và Cristian Romero.

Fulham thiếu Kevin, Robinson và Sasa Lukic do chấn thương.

Đội hình dự kiến Fulham vs Tottenham

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Bobb; Jimenez

Tottenham: Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Palhinha, Gallagher, Spence; Sarr, Simons; Kolo Muani.

Dự đoán tỷ số Fulham 1-0 Tottenham

