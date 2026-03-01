Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Fulham vs Tottenham, 21h00 ngày 1/3: Gà trống gặp khó

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Fulham vs Tottenham, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham bước vào chuyến làm khách trước Fulham trong tâm thế đầy bất ổn khi chuỗi trận không thắng tiếp tục kéo dài. Trong khi đó, đội chủ sân Craven Cottage đang dần lấy lại sự ổn định và sẵn sàng tận dụng thời cơ để chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu.

tot-vs.jpg
Tottenham bị đánh giá thấp hơn Fulham vào thời điểm hiện tại.

Nhận định Fulham vs Tottenham

Một khởi đầu không thể “khó nhằn” hơn đang chờ đợi Igor Tudor khi ông có màn ra mắt tại Premier League trong bối cảnh Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng lực lượng. Cơn bão chấn thương kéo dài khiến đội hình Spurs sứt mẻ nghiêm trọng, và thử thách càng trở nên khắc nghiệt khi họ vừa trải qua thêm một trận derby Bắc London đầy thất vọng.

Trong trận đấu với Arsenal vào cuối tuần trước, Tottenham bị đoàn quân của Arteta hủy diệt với tỷ số 4-1. Trận thua khiến “Gà trống” ngụp lặn ở vị trí thứ 16. Trong khi 19 đội bóng còn lại ở giải đấu đều đã nếm trải ít nhất một chiến thắng trong năm 2026, Tottenham vẫn chưa biết mùi ba điểm. Chuỗi trận không thắng tại Premier League đã kéo dài đến con số 9.

Trớ trêu thay, những chuyến xa nhà lại mang về nhiều điểm số hơn cho Tottenham mùa này. Họ giành 19/29 điểm tại giải đấu khi thi đấu sân khách, đồng thời duy trì hiệu suất ghi bàn tương đối ổn định mỗi khi rời London, với ít nhất hai bàn ở ba trong bốn chuyến làm khách gần nhất trên mọi đấu trường. Đó có thể là điểm tựa hiếm hoi cho Tudor khi chuẩn bị cho chuyến đi tới Craven Cottage.

Bên kia chiến tuyến, Fulham cũng không thiếu sự tự tin khi đá sân khách. Chiến thắng trước Sunderland ở vòng 27 giúp Fulham chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp. Hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, Fulham vẫn còn cơ hội chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu, khoảng cách với Brentford là sáu điểm, nhưng đội bóng của Marco Silva đá ít hơn 1 trận. Phong độ sân nhà của họ cũng từng rất ấn tượng trong giai đoạn cuối năm và đầu năm mới, với bốn chiến thắng và một trận hòa trong năm trận liên tiếp, trước khi bị Everton chặn đứng.

Đáng chú ý, Fulham có lý do để tin vào kết quả tích cực trước Tottenham. Mùa trước, họ đánh bại Spurs 2-0 trong cuộc đối đầu tương tự, và chiến thắng 2-1 ngay tại sân Tottenham Hotspur hồi tháng 11 mở ra cơ hội hoàn tất cú đúp thắng lợi trước “Gà trống” trong một mùa giải Premier League, điều họ chưa từng làm kể từ mùa 2003-2004.

Trong bối cảnh Tottenham còn bộn bề khó khăn và chưa tìm ra lời giải cho bài toán phong độ, Fulham rõ ràng nắm trong tay không ít lợi thế về tinh thần lẫn sự ổn định. Với Tudor, đây là bài kiểm tra về khả năng vực dậy một tập thể đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Fulham vs Tottenham

Tottenham đang có phong độ rất tệ. Họ đã không thắng 4 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 3 thất bại. Chiến thắng gần nhất là trước Frankfurt tại Champions League.

Thành tích của Fulham trong năm nay là khá tốt, với vị thế của một đội bóng tầm trung. Fulham thắng 5, hòa 2, thua 4.

Thành tích đối đầu trong thời gian gần đây đang nghiêng về phía Fulham. Họ bất bại 4 trận trước “Gà trống” và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 lần đọ sức gần nhất.

Thông tin lực lượng Fulham vs Tottenham

Tottenham không có sự phục vụ của Kulusevski, Maddison, Bentancur, Kudus, Ben Davies, Bergvall, Odobert, Udogie và Cristian Romero.

Fulham thiếu Kevin, Robinson và Sasa Lukic do chấn thương.

Đội hình dự kiến Fulham vs Tottenham

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Bobb; Jimenez

Tottenham: Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Palhinha, Gallagher, Spence; Sarr, Simons; Kolo Muani.

Dự đoán tỷ số Fulham 1-0 Tottenham

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD.

Khanh Kiều
#Nhận định Fulham vs Tottenham #Premier League #Fulham vs Tottenham #Dự đoán Fulham vs Tottenham #Phong độ Fulham vs Tottenham #Đội hình Fulham vs Tottenham #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục