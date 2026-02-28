Nhận định Leeds United vs Man City, 00h30 ngày 1/3: Elland Road nhiều cạm bẫy

TPO - Nhận định bóng đá Leeds United vs Man City, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân Elland Road sẽ diễn ra trận đấu vòng 28. Leeds, CLB đang nỗ lực để thoát khỏi khu vực xuống hạng, sẽ đối đầu với Man City, đội bóng cũng rất muốn thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu.

Nhận định trước trận đấu Leeds United vs Man City

Leeds là đội bóng tân binh nhưng những gì họ thể hiện đang là khá ấn tượng. Tại Premier League, họ đang đứng thứ 15, hơn khu vực nguy hiểm 6 điểm. Thêm vào đó, đội bóng áo trắng vừa giành được vé vào vòng 1/8 FA Cup và chắc chắn có thể hài lòng với những gì đang diễn ra.

Trong khi đó, Man City đang đứng thứ 2, kém Arsenal 5 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Họ đã giành được 5 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 2 thắng lợi trước Newcastle (3-1; 2-1).

Những kết quả này mang về thành quả quan trọng cho Man xanh. Man City đã loại Newcastle khỏi cuộc đua vào chung kết League Cup, đồng thời phả hơi nóng vào gáy Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa 2 đội giờ chỉ còn là 5 điểm nhưng Man City còn 1 trận chưa đấu. Điều đó có nghĩa một khi thắng trận đấu bù, Man xanh sẽ bám sát Pháo thủ với vẻn vẹn 2 điểm và ở chặng nước rút còn lại, họ có thừa tự tin để tạo nên một cuộc lật đổ.

Man City chỉ còn kém ngôi đầu 5 điểm

Phong độ, lịch sử đối đầu Leeds United vs Man City

Nhìn chung Man City đang có phong độ rất tốt, nhưng trên sân khách, họ thường gặp khó khăn. 4 trận xa nhà gần nhất thầy trò Pep Guardiola chỉ thắng 1 trận, còn lại nhận 2 thất bại và 1 trận hòa.

Trong 3 trận này, trận nào họ cũng nhận tối thiểu 2 bàn thua. Lần sảy chân gần nhất của Man City là trận hòa trên sân khách trước Tottenham (2-2) hồi đầu tháng Hai. Khi đó, nếu như thủ môn Donnarumma không xuất sắc, Man City thậm chí đã trắng tay.

Chi tiết trên cho thấy khi xa Etihad, tập thể của Pep ít nhiều đang đánh mất sự vững vàng. Mà ở Elland Road, Leeds lại cho thấy một bộ mặt vững vàng đáng ngạc nhiên. 7 trận sân nhà vừa qua họ thắng tới 4, chỉ thua 1. Đội duy nhất lấy được 3 điểm ở Elland Road là CLB đầu bảng Arsenal. Còn lại Chelsea phơi áo, Liverpool phải chia điểm với Leeds bằng tỷ số 3-3.

Leeds sở hữu thành tích sân nhà tốt thứ 12 toàn giải, trong khi thực tế vị trí của họ trên BXH là 15. Thành tích ở Elland Road chiếm 2/3 tổng điểm mà Leeds có được từ đầu chiến dịch. Và đêm nay, sân bóng này sẽ trở thành điểm tựa để họ thách thức Man City.