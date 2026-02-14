Nhận định Man City vs Salford, 22h00 ngày 14/2: Thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Salford, FA Cup. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hơn một năm sau trận thua 8 bàn tại Etihad, Salford chắc chắn sẽ nỗ lực thể hiện bộ mặt tích cực hơn. Tuy nhiên, rất khó để họ đặt niềm tin vào một cú sốc.

Nhận định trước trận đấu

Man City chưa hề buông tay trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal. Hai chiến thắng liên tiếp trước Liverpool và Fulham, đặc biệt màn vùi dập Fulham 3-0 tại Etihad giữa tuần qua, là lời khẳng định đanh thép từ thầy trò Pep Guardiola.

Khoảng cách với Arsenal giờ chỉ còn 3 điểm khi mùa giải còn 12 vòng đấu. Không dừng lại ở đó, Man City còn chuẩn bị tái ngộ đoàn quân của Mikel Arteta ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh vào tháng tới. Nhưng trước mắt, mục tiêu của họ là tấm vé vào bán kết FA Cup, giải đấu mà nửa xanh thành Manchester đang duy trì vị thế đáng gờm suốt gần một thập kỷ qua.

Bảy lần vô địch FA Cup trong lịch sử, Man City đã vào ít nhất bán kết 8/9 mùa gần nhất dưới thời Guardiola. Tuy nhiên, họ chỉ hai lần đăng quang (2018/19 và 2022/23) và đều gục ngã ở hai trận chung kết gần nhất. Điều đó càng khiến khát khao chinh phục danh hiệu này trở nên mãnh liệt hơn.

Vòng 3 tháng trước chứng kiến một trong những cơn mưa bàn thắng đáng nhớ nhất lịch sử FA Cup: Man City hủy diệt Exeter City 10-1. Đây là lần đầu sau gần 40 năm họ ghi 10 bàn trong một trận đấu, đồng thời trở thành đội đầu tiên chạm mốc ghi 10 bàn hoặc hơn ở FA Cup kể từ chiến thắng 13-2 của Tottenham năm 1960.

Những con số thống kê càng củng cố niềm tin cho đội chủ sân Etihad. Man City đang có chuỗi 20 trận thắng liên tiếp tại FA Cup trước các đối thủ ngoài Premier League, ghi 82 bàn. Trên sân nhà, họ thắng 11 trận dạng này với tổng tỷ số áp đảo 59-5, hiệu suất gần như “hủy diệt”.

Trong khi đó, Salford bước vào trận đấu với tâm thế không hề tệ. Đội bóng của HLV Karl Robinson chỉ thua 2/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, cả hai thất bại ấy đều đến ở League Two (giải hạng 4) trong ba vòng gần đây, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 6 và tạm bị nhóm thăng hạng bỏ xa 5 điểm.

Dẫu vậy, Salford đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng 4 FA Cup sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Swindon. Nhưng câu chuyện cổ tích ấy có nguy cơ khép lại tại Etihad.

Lịch sử không đứng về phía đội khách. Salford từng ba lần chạm trán các CLB Premier League và đều thua trắng, thủng lưới 15 bàn mà không ghi nổi bàn nào. Mùa trước, họ từng thảm bại 0-8 ngay tại Etihad, trước đó là các thất bại 0-3 trước Everton và 0-4 trước Burnley ở Cúp Liên đoàn.

FA Cup luôn chứa đựng bất ngờ. Nhưng trước một Man City đang vào guồng, đầy quyết tâm và sở hữu hỏa lực bùng nổ, kịch bản “địa chấn” dường như chỉ tồn tại trên lý thuyết. Etihad cuối tuần này có thể lại là sân khấu cho một màn thị uy nữa của nhà vô địch nước Anh.

Thông tin lực lượng

Trước cuộc tiếp đón Salford tại FA Cup, Man City tiếp tục đối mặt với những tổn thất về lực lượng, nhưng chiều sâu đội hình của Pep Guardiola vẫn đủ để khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Bộ đôi người Croatia là Josko Gvardiol (gãy xương chày) và Mateo Kovacic (chấn thương mắt cá/gót chân) chưa thể trở lại. Jeremy Doku gặp vấn đề ở bắp chân, còn Savinho cũng chưa xác định rõ thời điểm tái xuất, dù cả hai được kỳ vọng sẽ bình phục trong tháng này.

Trường hợp của Erling Haaland nhận được nhiều sự quan tâm. Tiền đạo người Na Uy được rút ra nghỉ sau hiệp một trận gặp Fulham do đau nhẹ. Guardiola xác nhận đó không phải chấn thương nghiêm trọng, song với lịch thi đấu dày đặc phía trước, nhiều khả năng Haaland sẽ không bị “mạo hiểm” ở màn so tài với Salford.

Trong bối cảnh đó, Omar Marmoush được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công. Đây cũng là cơ hội để hàng loạt gương mặt trẻ và dự bị thể hiện mình. James Trafford, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez, Max Alleyne và Rico Lewis, người từng lập cú đúp ở vòng 3, đều sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính.

Đáng chú ý, John Stones có thể tái xuất lần đầu kể từ ngày 2/12/2025 sau khi hoàn tất quá trình hồi phục. Trung vệ người Anh sẽ cạnh tranh vị trí với Abdukodir Khusanov, mang đến thêm lựa chọn cho hàng thủ đội chủ sân Etihad.

Ở chiều ngược lại, Salford cũng có những biến động đáng kể. Jay Bird và Tom Edwards tiếp tục vắng mặt dài hạn. Ade Oluwo, Michael Rose và Kadeem Harris đang tiến gần ngày trở lại, trong khi Haji Mnoga và Brandon Cooper sẽ được đánh giá thể trạng trước giờ bóng lăn.

Hai bản hợp đồng cho mượn mới nhất, Prince Ehibhatiomhan (từ Southampton) và Alfie Dorrington (từ Tottenham), đã ra mắt trong trận thua Accrington. Dorrington nhiều khả năng tiếp tục đá chính trong hệ thống ba trung vệ, sát cánh cùng Oliver Turton và Luke Garbutt.

Trên hàng công, Ryan Graydon, người lập cú đúp ở vòng trước, được kỳ vọng tái hiện phong độ cao khi đá cặp với Cole Stockton hoặc Daniel Udoh.

Kinh nghiệm cũng là điểm tựa đáng chú ý với Salford khi Fabio Borini có thể góp mặt. Cựu tiền đạo Liverpool và Sunderland từng hai lần chọc thủng lưới Man City, trong đó có bàn mở tỷ số ở chung kết Cúp Liên đoàn 2014 tại Wembley. Dù năm nay đã 34 tuổi, Borini vẫn mang trong mình bản lĩnh của những trận cầu lớn.

Man City có thể xoay tua, có thể giữ sức cho các trụ cột, nhưng đẳng cấp và chiều sâu lực lượng của họ vẫn ở một tầm rất khác. Với Salford, cơ hội không nhiều nhưng FA Cup luôn là sân khấu của những giấc mơ.