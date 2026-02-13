Vietnam Masters 2026 trở lại với quỹ thưởng kỷ lục 100.000 USD

TPO - Vietnam Masters 2026 chính thức trở lại từ ngày 15-19/3 tại Royal Long An Golf & Country Club, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng hệ thống ADT và xác lập mức thưởng cao nhất lịch sử VGA Tour.

Vietnam Masters 2026 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) và Asian Development Tour (ADT) phối hợp tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện chuyên nghiệp quan trọng nhất của golf Việt Nam.

Giải đấu dự kiến quy tụ 138 vận động viên, thi đấu theo thể thức đấu gậy 54 hố (ba vòng 18 hố) theo đúng quy chuẩn của ADT. Sau 36 hố sẽ có nhát cắt loại, chọn ra 50 golfer có thành tích tốt nhất và hòa bước vào vòng chung kết. Nhà vô địch là người sở hữu tổng điểm thực (gross) thấp nhất khi giải khép lại.

Sự kiện diễn ra từ ngày 15/3 đến 19/3 tại Royal Long An Golf & Country Club, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp sân golf này đồng hành cùng Vietnam Masters. Với thiết kế fairway uốn lượn và hệ thống bunker được bố trí giàu tính chiến thuật, sân đấu hứa hẹn tạo nên bài kiểm tra khắt khe về kỹ thuật, bản lĩnh và khả năng kiểm soát áp lực của các golfer.

Sân Royal Long An Golf & Country Club.

Sau những dấu ấn kể từ năm 2024, mùa giải 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp giải đấu nằm trong hệ thống ADT, qua đó nâng tầm Vietnam Masters trên bản đồ golf khu vực. Đáng chú ý, quỹ tiền thưởng tiếp tục được nâng lên mức kỷ lục 100.000 USD theo quy chế của ADT - cao nhất trong lịch sử VGA Tour - tạo thêm động lực cạnh tranh cho các vận động viên trong nước và quốc tế.

Thông điệp “Tĩnh để vươn xa” (Aim Core, Drive Forward) được lựa chọn làm tinh thần xuyên suốt mùa giải. Trong golf đỉnh cao, sự tĩnh tại không chỉ là trạng thái cân bằng, mà là khả năng làm chủ tâm lý giữa áp lực, duy trì sự tập trung tuyệt đối ở những khoảnh khắc quyết định.

Khởi nguồn từ năm 2017, Vietnam Masters đã định hình bản sắc với bốn giá trị cốt lõi: Danh giá, Lịch sử, Tiên phong và Kế thừa. Qua từng mùa giải, sự kiện không chỉ tạo ra sân chơi chuyên nghiệp đẳng cấp, mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển bền vững của golf Việt Nam.