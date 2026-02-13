Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Hotgirl gian lận trước đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33 bị bắt giữ, chờ ngày hầu tòa

Đặng Lai

TPO - 2 game thủ Thái Lan vừa bị bắt giữ vì bị cáo buộc chia sẻ mã số thi đấu SEA Games của họ với người ngoài. 1 trong số đó chính là Naphat Warsin, game thủ có biệt danh Tokyogurl.

esports.jpg
Tokyogurl bị cảnh sát bắt giữ

Như đã biết ở môn thể thao điện tử SEA Games 33, trong trận đấu giữa đội RoV Thái Lan và RoV Việt Nam hôm 15/12/2025, VĐV Naphat Warsin, với biệt danh “Tokyogurl”, đã bị trọng tài phát hiện gian lận. Cô sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu với Việt Nam.

Đội tuyển RoV Thái Lan sau đó rút lui khỏi cuộc thi còn Warsin đăng đàn giải thích rằng cô vô can. Nhưng hôm nay (13/2), cảnh sát Thái Lan đã có kết luận về vụ việc này.

Thiếu tướng Pattanasak Bubphasuwan, chỉ huy Cục Chống tội phạm Thái Lan, đã thông báo về việc bắt giữ 2 game thủ gồm Naphat Warsin hay Tokyogurl, 29 tuổi, và Chaiyo, 23 tuổi. Các cáo buộc dành cho 2 nghi phạm bao gồm: Truy cập trái phép hệ thống máy tính của người khác và tiết lộ trái phép gây hại cho người khác; Cùng nhau truy cập trái phép vào mạng lưới máy tính được bảo vệ.

thai-lan-png-1765887536-2915-1765887854.jpg
Game thủ Thái Lan vẫn cố gắng phủ nhận mọi cáo buộc

Ở phần lấy lời khai, Warsin thừa nhận rằng trước trận đấu với Việt Nam, cô đã đổi điện thoại. Thay vì dùng chiếc của mình, cô đã sử dụng một chiếc có cài đặt ứng dụng Discord và nhờ Chaiyo đăng nhập vào trò chơi. Ý định của Warsin là để Chaiyo chơi thay cô và chia sẻ màn hình trong suốt trận đấu.

Nhưng cả 2 đã bị phát hiện gian lận từ khoảnh khắc Warsin không kịp cung cấp địa chỉ phòng chơi cho Chaiyo. Vì thế cô gái này buộc phải tự thi đấu. Trong lúc thi đấu, Warsin vẫn cố liên lạc để nhờ vả Chaiyo.

Các trọng tài đã nhận thấy việc chuyển đổi màn hình và tiến hành điều tra, phát hiện cô đang liên lạc với Chaiyo qua Discord. Đây là hành vi vi phạm rõ ràng quy định của cuộc thi. Warsin bị loại. Sau đó, đội tuyển quốc gia Thái Lan đã rút khỏi cuộc tranh tài.

Thiếu tướng Pattanasak cho biết rằng các sĩ quan đã nhận được lệnh khám xét từ tòa án. Tại nơi ở của Warsin, nơi ở của Chaiyo, họ tìm thấy điện thoại di động được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản thi đấu, dữ liệu địa chỉ IP và nhật ký cuộc trò chuyện.

Trong quá trình thẩm vấn, cả hai nghi phạm đều thú nhận mọi hành vi của mình. Cả 2 sẽ ra tòa trong thời gian sớm nhất và theo tờ Khaosod, các game thủ này sẽ đối diện với án tù nghiêm khắc của tòa án Thái Lan.

Đặng Lai
#SEA Games 33 #RoV #liên minh huyền thoại #gian lận SEA Games 33 #Thái Lan #Việt Nam

