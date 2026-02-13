Bốc thăm UEFA Nations League 2026/2027: Anh và Tây Ban Nha tái hiện chung kết EURO

Kết quả bốc thăm UEFA Nations League 2026 - 2027.

Lễ bốc thăm UEFA Nations League 2026 - 2027 vừa diễn ra sôi động tại Brussels (Bỉ), với kết quả chia bảng khiến nhiều người hâm mộ đứng ngồi không yên. Theo đó, mọi sự chú ý đổ dồn về bảng A3, nơi có sự hiện diện của hai đội tuyển nằm trong top 4 bảng xếp hạng FIFA là Anh và Tây Ban Nha. Hai ông lớn này sẽ tái hiện tại trận chung kết EURO diễn ra cách đây 2 năm, nơi các cầu thủ Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng với tỷ số 2-1. Tuyển Anh cũng tái ngộ với một đối thủ đầy duyên nợ là Croatia. Hai đội đã từng gặp nhau tại vòng bán kết World Cup 2018 và vòng bảng EURO 2020.

Đức và Bồ Đào Nha nằm ở những bảng đấu được đánh giá là khá dễ thở. Nếu chơi đúng với phong độ vốn có, cả hai hoàn toàn có thể giành vé vào vòng tứ kết. Tại bảng A2, cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng có thể diễn ra rất quyết liệt giữa Hà Lan và Đức. Trong khi đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo cũng không thể chủ quan trước Na Uy. Đội tuyển của Haaland và Odegaard đã có sự tiến bộ vượt bậc trong 2 năm vừa qua, khi giành vé đến World Cup 2026 với thành tích 8 trận toàn thắng.

Bảng A1 cũng sẽ hấp dẫn không hề kém cạnh các bảng đầu khác, với sự góp mặt của Pháp, Bỉ, Italia và "ngựa ô" Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển Pháp vẫn sẽ được đánh giá mạnh vượt trội nhờ dàn sao hùng hậu đang thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Họ đang sở hữu đương kim quả bóng vàng Dembele và chiếc giày vàng Kylian Mbappe.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 24/9 đến 17/11. Thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt vẫn được duy trì, hai đội đứng đầu mỗi bảng tại League A sẽ giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Vào tháng 3/2027, loạt trận knock-out và play-off thăng hạng, xuống hạng sẽ được diễn ra. Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra trong tháng 6/2027. Bồ Đào Nha đang là ĐKVĐ của giải đấu sau khi vượt qua Tây Ban Nha trong loạt luân lưu vào năm ngoái.