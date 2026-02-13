Chủ nhà Italia kiếm được bao nhiêu tỷ euro từ Thế vận hội mùa Đông 2026?

TPO - Theo kết quả nghiên cứu, dự kiến tổng giá trị kinh tế của Thế vận hội mùa Đông 2026 sẽ đạt 5,3 tỷ euro, trong đó 2,3 tỷ euro đến từ du lịch.

Một cú hích chờ đón

Miền Bắc nước Ý đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu khi Thế vận hội Mùa Đông Milan-Cortina diễn ra. Đây là Olympic mùa Đông đầu tiên được Italia đăng cai kể từ Turin 2006.

Khác với các kỳ trước, sự kiện lần này diễn ra trên một khu vực rộng lớn bao gồm các địa điểm như Milan, Cortina d'Ampezzo, Verona, Valtellina và Val di Fiemme. Do vậy, nó được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế của nhiều vùng trên khắp xứ mỳ ống.

Theo báo cáo của ngân hàng Ifis, tổng số tiền Thế vận hội năm nay mang lại dự kiến ​​sẽ đạt 5,3 tỷ euro. Trong đó, ​​1,1 tỷ euro sẽ đến từ chi tiêu của khách du lịch trong suốt sự kiện, và 1,2 tỷ euro dự kiến ​​sẽ đến từ lượng khách du lịch tăng thêm ở 12-18 tháng tiếp theo. Thêm 3 tỷ euro nữa đến từ các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án có tính lâu dài. Con số này sẽ đến trong dài hạn, không được tính vào doanh thu trực tiếp của Thế vận hội mùa Đông 2026.

Ban tổ chức kỳ vọng ​​sẽ đón khoảng 2,5 triệu khán giả trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, với thời gian lưu trú trung bình là 1 người/3 đêm và mỗi người sẽ chi tiêu trung bình 440 euro. Các khách sạn, nhà điều hành vận tải đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu đặt phòng, “book” xe.

Dữ liệu về chi tiêu vé máy bay và chỗ ở của chủ thẻ Visa cho thấy lượng khách nước ngoài đến miền Bắc Italia đã tăng 160% trong thời gian cao điểm của Thế vận hội. Sự quan tâm trong nước cũng cao không kém: gần 80% cư dân tại các khu vực ảnh hưởng của Olympic cho biết họ dự định tham dự ít nhất một sự kiện.

Chính phủ Italia cũng đã phê duyệt khoản chi bổ sung 200 triệu euro cho việc quảng bá du lịch, hậu cần và an ninh. Theo nhà kinh tế Chloe Parkins, xứ mỳ ống đang trên đà đón 66 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2026, tăng 6 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2023. Tất cả giúp ngành du lịch, vốn đã là trụ cột của nền kinh tế Italia, đang được thúc đẩy mạnh mẽ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Dự kiến mỗi NHM sẽ chi tiêu 440 euro khi đến xem Olympic mùa Đông 2026

Một Thế vận hội tiết kiệm

Tuy nhiên, tác động tổng thể của Thế vận hội mùa Đông 2026 đến ngành du lịch sẽ không thể so sánh với Thế vận hội mùa Hè. "Tác động kinh tế và du lịch của Thế vận hội mùa Đông thường khiêm tốn hơn so với mùa Hè", ông Chloe Parkins giải thích, đồng thời lưu ý rằng Paris 2024 đã bán được khoảng 10-12 triệu vé, gấp 5 lần số lượng dự kiến ​​ở Thế vận hội mùa Đông năm nay.

Nhưng bù lại, chi phí của Olympic mùa Đông 2026 ít hơn hẳn. Cơ quan phân tích S&P Global Ratings nhấn mạnh rằng tổng chi phí cho Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina nằm trong khoảng từ 5,7 đến 5,9 tỷ euro, tương đương khoảng 0,3% GDP của Italia trong năm 2025.

Con số này kém xa Paris 2024, không bằng Bắc Kinh 2008 và thậm chí không bằng Thế vận hội mùa Đông Turin 2006. Trong tổng chi cho Thế vận hội mùa Đông 2026, có khoảng 63% chi tiêu là ngân sách nhà nước, chủ yếu do chính phủ trung ương tài trợ và được dành riêng cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chi phí năm nay thấp hơn vì Italia dùng lại các cơ sở hạ tầng của Turin 2006. Và bài học 20 năm trước cũng khiến các nhà quản lý cân nhắc nhiều khi chi tiền đầu tư cho Thế vận hội mùa Đông 2026.

Tại sự kiện Turin 2006, việc chủ nhà chi thoáng tay đã gây áp lực đáng kể lên tài chính của thành phố, vì Turin gánh vác phần lớn khoản đầu tư vào cơ sở vật chất và hạ tầng. Nó dẫn đến sự suy giảm các chỉ số ngân sách và gánh nặng nợ nần lớn. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện tại, Italia đã thắt chặt hầu bao để tránh giẫm vào vết xe đổ 20 năm trước.