Cú sốc ở Thế vận hội mùa đông: Huyền thoại Lindsey Vonn chấn thương nặng, lên trực thăng đi cấp cứu

Hương Ly
TPO - Biểu tượng của làng trượt tuyết thế giới gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi tham gia nội dung trượt tuyết đổ đèo tại Thế vận hội mùa đông 2026.

snapwordzcom-3k-pxezrasj42.jpg

Lindsey Vonn đã nằm bất động, gào thét trong đau đớn sau khi ngã xuống đất. Những người có mặt tại địa điểm thi đấu đã im lặng hơn một phút vì lo lắng cho Vonn. Đường đua trượt tuyết đổ đèo phải tạm dừng 10 phút để trực thăng đưa Vonn đến bệnh viện Codivilla cấp cứu.

"Không thể tin nổi. Chúng tôi mong Vonn sẽ ổn", chị gái của Nữ hoàng trượt tuyết chia sẻ với NBC.

"Vonn ngã về hướng phải rồi úp thẳng mặt vào tuyết. Vonn đã vượt qua khúc cua với tốc độ xé gió, sau đó vướng tay vào cổng và mọi chuyện sụp đổ chỉ trong nháy mắt", đồng đội Bella Wright của Vonn chia sẻ với USA Today.

VĐV người Mỹ dính chấn thương sau một cú nhảy ở đầu đường đua. Vùng gối của Vonn tiếp đất, gây nên chấn thương được dự đoán nghiêm trọng. Trước đó, Vonn đã bị rách dây chằng đầu gối, bầm xương và tổn thương sụn chêm. Vonn đã được khuyến cáo cân nhắc tình trạng sức khỏe trước khi cô quyết định tranh tài ở Thế vận hội mùa đông 2026.

Hành trình tại Thế vận hội mùa đông trên đất Italia đã khép lại với Vonn. Ở tuổi 41, chấn thương hiện tại có thể là đoạn kết buồn cho sự nghiệp huy hoàng của một biểu tượng trượt tuyết đổ đèo nữ.

Thời đỉnh cao, Vonn gắn với những danh xưng mỹ miều như "Nữ hoàng tốc độ", "Nữ hoàng trượt tuyết". Cô từng giành HCV Thế vận hội mùa đông năm 2010. 15 năm qua, Vonn đối mặt với vô số chấn thương, song VĐV người Mỹ đã vượt qua bằng ý chí sắt đá, liên tục vượt qua chính mình để góp mặt ở các sân chơi lớn.

Hương Ly
