'Ronaldo phải tôn trọng giải đấu hoặc cuốn gói ra đi'

TPO - Nhà báo Walid Al-Faraj, nói Ronaldo nên biết ơn vì đang nhận mức lương cực cao và được ưu ái nhiều ở Saudi Arabia.

1ad14330-51f3-11f0-a905-01a82a8086fe.jpg

Walid Al-Faraj là nhà báo/bình luận viên thể thao nổi tiếng nhất Saudi Arabia. Trên sóng truyền hình mới đây, Walid Al-Faraj nhắc đến lùm xùm của Ronaldo gây ầm ĩ suốt một tuần qua và thẳng thắn nêu quan điểm: "Ronaldo nên biết mình đứng ở đâu. Đây là đất nước Saudi Arabia chứ không phải là Saudi Arabia của Ronaldo".

"Ronaldo đã gây thất vọng. Cậu ấy cũng chỉ là một nhân viên, nhận lương trăm triệu đô - nhiều hơn bất cứ khoản lương nào Ronaldo từng kiếm được ở châu Âu. Ronaldo nên tôn trọng giải đấu, hoặc cuốn gói ra đi", Walid Al-Faraj tiếp lời.

Người cầm trịch chương trình thể thao Action Ma-Waleed, phát vào "giờ vàng" ở Saudi Arabia, mỉa mai Ronaldo và "đá xoáy" cả Benzema trong vụ nổi loạn để rời CLB: "Hãy thử tưởng tượng một cầu thủ Man City từ chối để phản đối quyết định từ ông chủ CLB? Hoặc là một cầu thủ Arsenal từ chối ra sân 2 trận vì không hài lòng với lời đề nghị gia hạn hợp đồng? Không một cầu thủ nào dám làm điều đó ở Ngoại hạng Anh".

Sau cùng, Walid Al-Faraj khẳng định Ronaldo phải mang nợ Saudi Arabia, nơi trao cho CR7 mức lương khổng lồ, cùng gói thu nhập lớn từ vai trò đại sứ Esport World Cup 2025.

Ronaldo đã đình công 2 trận liên tiếp ở Al Nassr để phản đối giới chủ. CR7 phật lòng khi Quỹ đầu tư công PIF bơm tiền cho Al Hilal mua người ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26, một trong số đó là thương vụ Karim Benzema. Trong khi đó, Al Nassr không có ngân sách để mua ngôi sao, tăng cường đội hình để đua vô địch với Al Hilal.

Quyết định của Ronaldo làm rung chuyển bóng đá Saudi Arabia. Đại diện Saudi Pro League đã lên tiếng cảnh báo Ronaldo nên trở lại tập luyện và thi đấu, đừng áp đặt bản thân phải đưa ra quyết định vượt tầm CLB. Theo truyền thông Saudi Arabia, Ronaldo đã tập luyện trở lại nhưng chưa ấn định ngày tái xuất sân cỏ.

Ronaldo đã ký hợp đồng mới với Al Nassr có thời hạn đến tháng 6/2027, nhận lương 200 triệu euro/năm - con số cao kỷ lục làng bóng đá. Giới chuyên môn phân tích rằng, Al Nassr không được đầu tư tiền chuyển nhượng cao hơn Al Hilal. Nhưng tính cả mức lương trao cho Ronaldo, Al Nassr là CLB được Quỹ PIF đầu tư nhiều tiền nhất.

Một loạt kịch bản được truyền thông vẽ ra sau dấu mốc Ronaldo đình công ở Al Nassr. Trong đó, bắt đầu rộ tin Ronaldo tìm đường rời Saudi Arabia, trở lại châu Âu hoặc sang Mỹ chơi bóng ở đoạn cuối sự nghiệp.

Hương Ly
