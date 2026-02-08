Nhận định Liverpool vs Man City, 23h30 ngày 8/2: Ngáng chân kình địch

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City, vòng 25 Ngoại hạng Anh 2025/26 lúc 23h30 ngày 8/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Quãng thời gian khó khăn khiến Liverpool tụt lại quá xa để rất khó bảo vệ ngôi vô địch. Tuy nhiên họ đủ sức để mang đến rắc rối và níu chân kình địch Man City.

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Man City

Cuối cùng thì chuỗi 5 trận không thắng tại Premier League của Liverpool cũng đã chấm dứt bằng trận thắng 4-1 trước Newcastle cuối tuần trước. Tưởng rằng cơn ác mộng sẽ tiếp tục với thầy trò Arne Slot khi thủng lưới sớm, nhưng màn trình diễn bùng nổ của Hugo Ekitike và Florian Wirtz đã giúp họ đảo ngược tình thế, rời sân với tỷ số 4-1.

Kết quả này mang đến sự khích lệ lớn để Liverpool từng bước quay trở lại tốp đầu. Trong bối cảnh Chelsea và MU đều giành chiến thắng vào thứ Bảy, The Reds buộc phải giành trọn 3 điểm tại Anfield tối nay nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tin tốt cho họ là Man City cũng không có được phong độ quá tuyệt vời.

Cũng vào tuần trước, đội quân của HLV Pep Guardiola đã gây sốc khi mất điểm trước Tottenham dù sở hữu 2 bàn dẫn trước. Điều này đồng nghĩa với việc, thành tích trong 6 trận Premier League gần nhất của The Citizens giống hệt Liverpool, cùng thắng 1 hòa 4 thua 1. Vì vậy, nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, sự mệt mỏi của Man City khi vừa trải qua trận bán kết League Cup hồi giữa tuần, Liverpool đủ khả năng có được 3 điểm sau một trận đấu nhiều bàn thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Man City

12 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội ở mọi đấu trường, Liverpool nhỉnh hơn với 5 chiến thắng trong khi Man City có 3 (còn lại là 4 trận hòa). The Reds cũng không thua trong 4 cuộc tiếp đón The Citizens gần đây (thắng 3 hòa 1). Mở rộng hơn, trên sân nhà Anfield, Liverpool chỉ thua Man City duy nhất 1/22 trận Premier League đã qua kể từ tháng 2/2004.

Với Man City, chuỗi trận kém cỏi vừa qua một phần vì họ chơi rất tệ trên sân khách. 3 lần thi đấu xa nhà trở lại đây ở các mặt trận, thầy trò Pep Guardiola thua 2 hòa 1, nhận tới 7 bàn thua và chỉ ghi được 3 bàn.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Man City

Với Liverpool, Joe Gomez có thể hồi phục chấn thương hông nhưng Jeremie Frimpong vẫn chưa sẵn sàng trở lại sau chấn thương đùi. Ngoài ra, Conor Bradley, Alexander Isak và Giovanni Leoni tiếp tục ngồi ngoài.

Về phía Man City, khả năng ra sân của Bernardo Silva còn bỏ ngỏ, Rayan Cherki chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị sau khi gặp chấn thương vào cuối tuần trước, trong khi Ruben Dias cũng mới trở lại sau chấn thương gân kheo. Danh sách vắng mặt dài hạn bao gồm John Stones, Josko, Mateo Kovacic, Jeremy Doku và Savinho.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Man City Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Ake, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Cherki, Reijnders, Semenyo; Haaland

Dự đoán tỷ số Liverpool 3-2 Man City

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD