Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Thể Công Viettel vs SLNA, 19h15 ngày 8/2: Khôn nhà đấu dại chợ

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs SLNA, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel đang thi đấu thăng hoa trên sân nhà và hôm nay, họ càng có cơ hội kiếm 3 điểm khi đối thủ của họ là đội có thành tích sân khách kém nhất giải đấu.

viettel-oke-2.jpg

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs SLNA

Vòng đấu vừa qua đóng vai trò then chốt ở cuộc đua trên ngôi đầu bảng xếp hạng LPBank V.League 1. CAHN, bằng chiến thắng thuyết phục 3-2 trước Ninh Bình FC, đã vươn lên số 1. Bên cạnh đó, Thể Công Viettel cũng tận dụng những sai lầm của đối thủ cạnh tranh để áp sát. Cách biệt giữa đội bóng áo lính và Ninh Bình FC chỉ còn 5 điểm. Quan trọng là Viettel vẫn còn tới 2 trận chưa đấu.

Điều đó có nghĩa nếu thắng cả 2 trận trong tay, Thể Công Viettel hoàn toàn có thể chiếm vị trí thứ 2 của Ninh Bình FC và tham gia vào cuộc đua vô địch với CAHN.

Thể Công Viettel đang có đầy đủ sự tự tin để làm được điều đó. 4 trận gần nhất họ bất bại, gồm 3 thắng lợi. Việc đánh bại CAHN để đi tiếp tại Cúp Quốc gia càng nâng cao tinh thần cho đội bóng của Velizar Popov.

Bên cạnh thành tích ấn tượng trước các đội bóng cứng cựa, Thể Công Viettel còn sở hữu một trong những chuỗi trận bất bại dài nhất giải đấu trên sân nhà. Tại “tổ ấm”, Thể Công Viettel đang duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng. 11 lần gần nhất thi đấu dưới sự cổ vũ của NHM nhà, Thể Công Viettel không thua trận nào.

viettel-1.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs SLNA

Không giống như đối thủ, SLNA đang mang tới nhiều lo lắng. Sau trận thắng Becamex TPHCM, họ lại nhận 2 thất bại trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Lúc này, SLNA đã bị kéo tụt lại cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ có 10 điểm, hơn Thanh Hóa FC đúng 1 điểm nhưng SLNA lại đá nhiều hơn 1 trận.

Trên sân khách, SLNA không mấy thành công khi không thắng cả 6 trận gần nhất. 4 chuyến làm khách gần nhất đến sân của Thể Công Viettel chỉ mang về cho họ 3 trong tổng số 12 điểm có thể giành được.

Về phong độ sân khách, SLNA hiện đứng thứ 14/14 đội trên bảng xếp hạng. Chỉ Nam Định là đội hiếm hoi cùng với SLNA chưa thắng trận nào khi xa “tổ ấm” ở LPBank V.League 1 mùa này. Nhưng về điểm số, SLNA vẫn là kém nhất (2 điểm nhờ 2 trận hòa, trong khi Nam Định có 3 điểm xa nhà).

Việc SLNA "đói" bàn thắng trong các trận đấu sân khách là điều đặc biệt đáng lo ngại. Đội bóng xứ Nghệ chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 6 trận sân khách từ đầu mùa. Thực tế là trong 5 chuyến hành quân vừa qua tới sân của Thể Công Viettel, có tới 4 trận SLNA không biết ghi bàn là gì. Với tất cả những thống kê đó, khó có thể tin SLNA sẽ thay đổi tình hình vào tối nay.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs SLNA

Thể Công Viettel: Văn Việt, Kyle Colonna, Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Paulinho, Nhật Nam, Hoàng Minh, Wesley Nata, Văn Tú, Văn Khang, Lucao.

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Justin Garcia, Khắc Ngọc, Văn Bách, Nam Hải, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha, Reon Moore.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 2-0 SLNA

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs SLNA #Nhận định Thể Công Viettel vs SLNA #Phong độ #lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs SLNA #Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs SLNA #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Thể Công Viettel vs SLNA #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục