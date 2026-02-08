Nhận định Thể Công Viettel vs SLNA, 19h15 ngày 8/2: Khôn nhà đấu dại chợ

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs SLNA, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel đang thi đấu thăng hoa trên sân nhà và hôm nay, họ càng có cơ hội kiếm 3 điểm khi đối thủ của họ là đội có thành tích sân khách kém nhất giải đấu.

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs SLNA

Vòng đấu vừa qua đóng vai trò then chốt ở cuộc đua trên ngôi đầu bảng xếp hạng LPBank V.League 1. CAHN, bằng chiến thắng thuyết phục 3-2 trước Ninh Bình FC, đã vươn lên số 1. Bên cạnh đó, Thể Công Viettel cũng tận dụng những sai lầm của đối thủ cạnh tranh để áp sát. Cách biệt giữa đội bóng áo lính và Ninh Bình FC chỉ còn 5 điểm. Quan trọng là Viettel vẫn còn tới 2 trận chưa đấu.

Điều đó có nghĩa nếu thắng cả 2 trận trong tay, Thể Công Viettel hoàn toàn có thể chiếm vị trí thứ 2 của Ninh Bình FC và tham gia vào cuộc đua vô địch với CAHN.

Thể Công Viettel đang có đầy đủ sự tự tin để làm được điều đó. 4 trận gần nhất họ bất bại, gồm 3 thắng lợi. Việc đánh bại CAHN để đi tiếp tại Cúp Quốc gia càng nâng cao tinh thần cho đội bóng của Velizar Popov.

Bên cạnh thành tích ấn tượng trước các đội bóng cứng cựa, Thể Công Viettel còn sở hữu một trong những chuỗi trận bất bại dài nhất giải đấu trên sân nhà. Tại “tổ ấm”, Thể Công Viettel đang duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng. 11 lần gần nhất thi đấu dưới sự cổ vũ của NHM nhà, Thể Công Viettel không thua trận nào.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs SLNA

Không giống như đối thủ, SLNA đang mang tới nhiều lo lắng. Sau trận thắng Becamex TPHCM, họ lại nhận 2 thất bại trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Lúc này, SLNA đã bị kéo tụt lại cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ có 10 điểm, hơn Thanh Hóa FC đúng 1 điểm nhưng SLNA lại đá nhiều hơn 1 trận.

Trên sân khách, SLNA không mấy thành công khi không thắng cả 6 trận gần nhất. 4 chuyến làm khách gần nhất đến sân của Thể Công Viettel chỉ mang về cho họ 3 trong tổng số 12 điểm có thể giành được.

Về phong độ sân khách, SLNA hiện đứng thứ 14/14 đội trên bảng xếp hạng. Chỉ Nam Định là đội hiếm hoi cùng với SLNA chưa thắng trận nào khi xa “tổ ấm” ở LPBank V.League 1 mùa này. Nhưng về điểm số, SLNA vẫn là kém nhất (2 điểm nhờ 2 trận hòa, trong khi Nam Định có 3 điểm xa nhà).

Việc SLNA "đói" bàn thắng trong các trận đấu sân khách là điều đặc biệt đáng lo ngại. Đội bóng xứ Nghệ chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 6 trận sân khách từ đầu mùa. Thực tế là trong 5 chuyến hành quân vừa qua tới sân của Thể Công Viettel, có tới 4 trận SLNA không biết ghi bàn là gì. Với tất cả những thống kê đó, khó có thể tin SLNA sẽ thay đổi tình hình vào tối nay.