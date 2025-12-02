Thái Nguyên thông tin khánh thành SVĐ lớn nhất khu vực và giải bóng đá tứ hùng

TPO - Giải bóng đá Tứ hùng Thái Nguyên 2025 được tổ chức từ 21-25/12 với sự tham gia của 4 đội bóng, gồm: CLB Hà Nội FC, CLB Hoàng Anh Gia Lai, CLB Thể Công Viettel, CLB PVF Công an nhân dân.

Sáng ngày 2/12, UBND tỉnh Thái Nguyên đã Họp báo thông tin về khánh thành sân vận động tỉnh Thái Nguyên và Giải bóng đá Tứ hùng 2025.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết, dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên (địa điểm tổ chức Giải bóng đá Tứ Hùng 2025) là dự án trọng điểm của tỉnh và khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Sân vận động Thái Nguyên có diện tích 15,47ha nằm trong Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất khu vực Trung du, miền núi phía Bắc, tương đương sân vận động Hàng Đẫy.

Toàn cảnh buổi họp báo sáng 2/12

Đây là sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đường Pitse bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng.

Khán đài quy mô 22.000 chỗ ngồi, gồm khán đài A, B (2 x 7.500 chỗ) có mái che; khán đài C, D (2 x 3.500 chỗ). Các hạng mục cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, giao thông nội bộ, trạm biến áp... được đầu tư đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 535 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành. Chủ đầu tư đang chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, dự kiến tổ chức ngày 19/12.

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên cũng đang chỉ đạo các nhà thầu nhanh chóng hoàn thiện kết nối một số tuyến đường kết nối đến sân vận động. Bên cạnh đó, công an tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan cũng lên phương án phối hợp phân luồng giao thông phục vụ nhân dân đến xem giải bóng đá.

Thông tin về giải đấu, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch cho biết: Giải bóng đá Tứ Hùng – Thái Nguyên năm 2025 dự kiến khai mạc lúc 18h30 ngày 21/12 và bế mạc lúc 20h ngày ngày 25/12/2025 tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Giải đấu quy tụ 4 đội bóng đến từ các Câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp quốc gia gồm: CLB Hà Nội FC, CLB Hoàng Anh Gia Lai, CLB Thể Công Viettel, CLB PVF Công an nhân dân.

Giải đấu gồm 6 trận diễn ra vào các ngày 21, 24 và 27/12/2025. Mỗi ngày có 2 trận thi đấu.

Mỗi CLB tham dự được đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa 30 cầu thủ. Các CLB thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng dự kiến sẽ có 4 xếp hạng toàn giải gồm: CLB Vô địch, CLB thứ Nhì, CLB thứ Ba và Giải phong cách.

5 giải thưởng khác gồm: Tổ trọng tài xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất.

Tổng giá trị các giải thưởng là 700 triệu đồng.

Tổng số vé dự kiến là 22.500 vé sẽ được phát miễn phí cho người dân và khách mời.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên đã ký kết hợp tác chiến lược với Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.