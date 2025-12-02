Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thái Nguyên thông tin khánh thành SVĐ lớn nhất khu vực và giải bóng đá tứ hùng

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải bóng đá Tứ hùng Thái Nguyên 2025 được tổ chức từ 21-25/12 với sự tham gia của 4 đội bóng, gồm: CLB Hà Nội FC, CLB Hoàng Anh Gia Lai, CLB Thể Công Viettel, CLB PVF Công an nhân dân.

Sáng ngày 2/12, UBND tỉnh Thái Nguyên đã Họp báo thông tin về khánh thành sân vận động tỉnh Thái Nguyên và Giải bóng đá Tứ hùng 2025.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết, dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên (địa điểm tổ chức Giải bóng đá Tứ Hùng 2025) là dự án trọng điểm của tỉnh và khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Sân vận động Thái Nguyên có diện tích 15,47ha nằm trong Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất khu vực Trung du, miền núi phía Bắc, tương đương sân vận động Hàng Đẫy.

1000032695.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo sáng 2/12

Đây là sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đường Pitse bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng.

Khán đài quy mô 22.000 chỗ ngồi, gồm khán đài A, B (2 x 7.500 chỗ) có mái che; khán đài C, D (2 x 3.500 chỗ). Các hạng mục cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, giao thông nội bộ, trạm biến áp... được đầu tư đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 535 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành. Chủ đầu tư đang chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, dự kiến tổ chức ngày 19/12.

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên cũng đang chỉ đạo các nhà thầu nhanh chóng hoàn thiện kết nối một số tuyến đường kết nối đến sân vận động. Bên cạnh đó, công an tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan cũng lên phương án phối hợp phân luồng giao thông phục vụ nhân dân đến xem giải bóng đá.

Thông tin về giải đấu, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch cho biết: Giải bóng đá Tứ Hùng – Thái Nguyên năm 2025 dự kiến khai mạc lúc 18h30 ngày 21/12 và bế mạc lúc 20h ngày ngày 25/12/2025 tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Giải đấu quy tụ 4 đội bóng đến từ các Câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp quốc gia gồm: CLB Hà Nội FC, CLB Hoàng Anh Gia Lai, CLB Thể Công Viettel, CLB PVF Công an nhân dân.

Giải đấu gồm 6 trận diễn ra vào các ngày 21, 24 và 27/12/2025. Mỗi ngày có 2 trận thi đấu.

Mỗi CLB tham dự được đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa 30 cầu thủ. Các CLB thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng dự kiến sẽ có 4 xếp hạng toàn giải gồm: CLB Vô địch, CLB thứ Nhì, CLB thứ Ba và Giải phong cách.

5 giải thưởng khác gồm: Tổ trọng tài xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất.

Tổng giá trị các giải thưởng là 700 triệu đồng.

Tổng số vé dự kiến là 22.500 vé sẽ được phát miễn phí cho người dân và khách mời.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên đã ký kết hợp tác chiến lược với Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Sân vận động #Tình hình sân vận động và tổ chức bóng đá Nepal #Giải Tứ Hùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục